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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 гру, 2019 22:59
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.
Опять вся проблема в нищете,все проблемы от неё,правда?
В перерывах между тяге к модными МОПам надо обязательно поплакаться?
Есть мотор,он требует расходов,тем более у большинства есть авто и они в курсе реальных цен на мойку,не надо тут опять сопли по любому поводу разводить(((
Есть же выход,податься в Израиль,там наверное пару шекелей и авто будет блестеть,да и соли на дорогах не будет,но надо тут ныть?
Курс 25,продажи в новостройках оживут?
Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.
заехал бы в тунельную мойку за 90 гривен и 3,14здел бы тут
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Унуноктий
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Додано: Нед 29 гру, 2019 23:23
Унуноктий написав:
заехал бы в тунельную мойку за 90 гривен и 3,14здел бы тут
Тунельную надо искать + она ЛКП портит.
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airmax78
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Додано: Нед 29 гру, 2019 23:27
airmax78 написав: Унуноктий написав:
заехал бы в тунельную мойку за 90 гривен и 3,14здел бы тут
Тунельную надо искать + она ЛКП портит.
у тебя по прежнему куга или обновил?
кстати, присмотрелся к куге и согласился с тобой как городской паркетник удобная машинка
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