RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2636263726382639

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:59

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.


Опять вся проблема в нищете,все проблемы от неё,правда?

В перерывах между тяге к модными МОПам надо обязательно поплакаться?

Есть мотор,он требует расходов,тем более у большинства есть авто и они в курсе реальных цен на мойку,не надо тут опять сопли по любому поводу разводить(((

Есть же выход,податься в Израиль,там наверное пару шекелей и авто будет блестеть,да и соли на дорогах не будет,но надо тут ныть? :shock:

Курс 25,продажи в новостройках оживут?

Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.

заехал бы в тунельную мойку за 90 гривен и 3,14здел бы тут
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20665
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:23

  Унуноктий написав:заехал бы в тунельную мойку за 90 гривен и 3,14здел бы тут

Тунельную надо искать + она ЛКП портит.
airmax78
 
Повідомлень: 32942
З нами з: 25.10.12
Подякував: 835 раз.
Подякували: 3800 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:27

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:заехал бы в тунельную мойку за 90 гривен и 3,14здел бы тут

Тунельную надо искать + она ЛКП портит.

у тебя по прежнему куга или обновил?
кстати, присмотрелся к куге и согласился с тобой как городской паркетник удобная машинка
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20665
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2636263726382639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1736, 1737, 1738
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17373 2766400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 16:40
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 189955
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9763
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9027)
29.12.2019 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.