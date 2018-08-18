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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:37
airmax78 написав:
Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.
Ну так новый год на носу, все видимо хотят въехать в него на чистой машине. Позвонил на мойку круглосуточную сегодня: записывают только на вечер завтрашнего дня. Ничего, помою в 2020.
PS минимальная мойка стоит 90грн и каждая пятая бесплатно.
Востаннє редагувалось Витаха
в Нед 29 гру, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:45
airmax78 написав:
Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.
Опять вся проблема в нищете,все проблемы от неё,правда?
В перерывах между тяге к модными МОПам надо обязательно поплакаться?
Есть мотор,он требует расходов,тем более у большинства есть авто и они в курсе реальных цен на мойку,не надо тут опять сопли по любому поводу разводить(((
Есть же выход,податься в Израиль,там наверное пару шекелей и авто будет блестеть,да и соли на дорогах не будет,но надо тут ныть?
Курс 25,продажи в новостройках оживут?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:52
ГДЕ МОДЕРАТОРЫ???
shapo написав: kingkongovets написав:
емае, ну там же еще съезды будут делаться, , ведь пока только технологический проезд открыли
Не рассказав что за замечательные присадки добавляли в асфальтобетон и сколько всего слоев д.б. в покрытии поклонник Кличко вводит новый термин "технологический проезд".
Это как, машины через одну пускать будут или пока никто ездить не будет.
И какая компания Укрбуда будет гарантировать 10 лет качество этого шедевра, СПЕЦБУД-ПЛЮС или Пивденно-украинский альянс?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57
somilitark написав:
Курс 25,продажи в новостройках оживут?
начнем с того, что это курс продажи, а не покупки. Продажи будут хуже, чем при падении с 26 на 25. При падении могли сдавать бакс, чтоб завтра не получилось меньше. При росте будут держать. Но пока что рост продажного курса, не скупки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Нед 29 гру, 2019 22:00
Прохожий модераторы тоже люди. Отдыхают, принимают душ, смотрят кино и новости. Принципы модерации давно поменялись, удаляют попозже и без предупреждения. Жалуйтесь на каждое сообщение, поможет)))))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Нед 29 гру, 2019 22:28
somilitark написав: airmax78 написав:
Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.
Опять вся проблема в нищете,все проблемы от неё,правда?
В перерывах между тяге к модными МОПам надо обязательно поплакаться?
Есть мотор,он требует расходов,тем более у большинства есть авто и они в курсе реальных цен на мойку,не надо тут опять сопли по любому поводу разводить(((
Есть же выход,податься в Израиль,там наверное пару шекелей и авто будет блестеть,да и соли на дорогах не будет,но надо тут ныть?
Курс 25,продажи в новостройках оживут?
Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 22:36
Serg-ik написав:Прохожий
модераторы тоже люди. Отдыхают, принимают душ, смотрят кино и новости. Принципы модерации давно поменялись, удаляют попозже и без предупреждения. Жалуйтесь на каждое сообщение, поможет)))))
Тем более это единственное на что этот персонаж способен
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 29 гру, 2019 22:59
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.
Опять вся проблема в нищете,все проблемы от неё,правда?
В перерывах между тяге к модными МОПам надо обязательно поплакаться?
Есть мотор,он требует расходов,тем более у большинства есть авто и они в курсе реальных цен на мойку,не надо тут опять сопли по любому поводу разводить(((
Есть же выход,податься в Израиль,там наверное пару шекелей и авто будет блестеть,да и соли на дорогах не будет,но надо тут ныть?
Курс 25,продажи в новостройках оживут?
Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.
заехал бы в тунельную мойку за 90 гривен и 3,14здел бы тут
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Додано: Пон 30 гру, 2019 02:37
kingkongovets написав:
емае, ну там же еще съезды будут делаться, , ведь пока только технологический проезд открыли, полностью развязка должна быть готова к лету, финишный слой положат в самом конце
в конце концов на все и даже больше вопросы есть ответы в репортажах авдокушина, смешно слушать потуги обосравшихся говноедов, многократно и с упоением предрекавших остановку стройки и которым сейчас остается лишь раскручивать фейки о "волнах на асфальте" да "подпорках из говна и палок" и с видом экспертов рассказывать о низком качестве строительства
все - не буду больше офтопить
Что такое технологический проезд?
Это что, автомобили будут пускать через один или они вообще ездить не будут?
И разве совсем недавно стройка которую сейчас ведут в авральном режиме не стояла когда наехали на Микитася?
Гарантия от обанкротившейся компании это нечто
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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