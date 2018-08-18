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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 гру, 2019 08:53
somilitark написав:
Курс 25,продажи в новостройках оживут?
Курс 25, но сейчас спред - около 1 грн. Какой дурак осознанно пойдет на потерю 1 грн с 1 доллара? На больших котлетках это большие деньги.
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