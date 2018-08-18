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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 гру, 2019 08:53
somilitark написав:
Курс 25,продажи в новостройках оживут?
Курс 25, но сейчас спред - около 1 грн. Какой дурак осознанно пойдет на потерю 1 грн с 1 доллара? На больших котлетках это большие деньги.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:09
airmax78 написав:
Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.
Не думал, что Вы смените специализацию на мойщика авто.
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