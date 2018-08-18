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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 гру, 2019 08:53
somilitark написав:
Курс 25,продажи в новостройках оживут?
Курс 25, но сейчас спред - около 1 грн. Какой дурак осознанно пойдет на потерю 1 грн с 1 доллара? На больших котлетках это большие деньги.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:09
airmax78 написав:
Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.
Не думал, что Вы смените специализацию на мойщика авто.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 12:14
Oleksiy Mushak
14 мин. ·
Особливості майбутнього ринку землі. Згідно фінальної версії законопроекту 2178-10 в Закарпатській, Одеській, Харківській, Сумській, Чернівецькій та інших прикордонних областях будуть запровадженні обмеження на купівлю-продаж земельних ділянок. На глибину 50 км від кордону українським компаніям з іноземними інвестиціями заборонять купівлю землі, навіть якщо на земельному референдумі буде прийнято інше рішення. Це зроблено з питань національної безпеки.
Під ці обмеження попадає порядку 60% Закарпатської області в тому числі Виноградівський район, де компактно проживають угорські меншини. 45% Одеської області, яка попала під це обмеження із-за видовженої форми території. Практично вся Чернівецька область, яка розташована вздовж кордону. 45-50% Львівської області, яка також простягнулася вздовж кордону з Польщею, а сам Львів знаходиться в 56 км від кордону. Те саме стосується всіх с/г земель на кордоні з РФ.
Що стосується окупованих територій, то будь-які угоди вважаються недійсними крім передачі земельної ділянки у спадок. Це значить, що купівля-продаж, передача в статутний фонд та інші способи відчуження с/г землі в АР Крим або в ОРДЛО, навіть якщо вони будуть засвідчені тіньовими українськими нотаріусами, згідно українського законодавства будуть визнані не чинними.
Протягом наступних днів продовжу описувати дизайн майбутнього ринку землі. Далі напишу свою думку з приводу плюсів та мінусів. Всім хороших свят.
Ко второму чтению согласовали лимит 10 тыс Га в одни руки.
Иностранцам и компаниям с иностранными инвестициями только после референдума.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 12:29
antey1969 написав: airmax78 написав:
Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.
Не думал, что Вы смените специализацию на мойщика авто.
Любой труд заслуживает уважения. Опять же, очень много воды вокруг - это шаг на пути к цели: переквалифицироваться в сантехника.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:15
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.
Не думал, что Вы смените специализацию на мойщика авто.
Любой труд заслуживает уважения. Опять же, очень много воды вокруг - это шаг на пути к цели: переквалифицироваться в сантехника.
Мийники посуду, електрики, румунські таксисти - це основні покупці київської нерухомості!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 30 гру, 2019 16:38
Может кому будет интересно.
Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).
1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.
Район и стройку пока говорить не буду.
Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.
Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 16:44
galadriel написав:
Может кому будет интересно.
Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).
1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.
Район и стройку пока говорить не буду.
Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.
Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...
Шара,реально очень удачно вложились,если уже есть право собственности.
А чего стесняетесь с названием ЖК?
Чего уже бояться?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 16:51
somilitark написав:
А чего стесняетесь с названием ЖК?
Чего уже бояться?
Всё равно стрёмно немного.
Да и есть обещание пока особо не светиться...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 17:09
galadriel написав: somilitark написав:
А чего стесняетесь с названием ЖК?
Чего уже бояться?
Всё равно стрёмно немного.
Да и есть обещание пока особо не светиться...
Да вы как настоящие партизаны,тут один ваш земляк уже по несколько раз купил и продал,но ни дня в них не жил,плюс виртуально ещё раз 10 купил\продал,а вы стесняетесь и шифруетесь,интересно)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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