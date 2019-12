Додано: Пон 30 гру, 2019 16:38

Может кому будет интересно.

Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).

1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.

Район и стройку пока говорить не буду.

Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.

Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...

