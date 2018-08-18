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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2635263626372638>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Курс 25,продажи в новостройках оживут?

Курс 25, но сейчас спред - около 1 грн. Какой дурак осознанно пойдет на потерю 1 грн с 1 доллара? На больших котлетках это большие деньги.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:16

  BIGor написав:Курс 25, но сейчас спред - около 1 грн. Какой дурак осознанно пойдет на потерю 1 грн с 1 доллара? На больших котлетках это большие деньги.


Если, к примеру сегодня, продавец валюты видит спред 1 грн, то он действительно дурак :lol:
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:09

  airmax78 написав:Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.

Не думал, что Вы смените специализацию на мойщика авто.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:14

Oleksiy Mushak
14 мин. ·
Особливості майбутнього ринку землі. Згідно фінальної версії законопроекту 2178-10 в Закарпатській, Одеській, Харківській, Сумській, Чернівецькій та інших прикордонних областях будуть запровадженні обмеження на купівлю-продаж земельних ділянок. На глибину 50 км від кордону українським компаніям з іноземними інвестиціями заборонять купівлю землі, навіть якщо на земельному референдумі буде прийнято інше рішення. Це зроблено з питань національної безпеки.

Під ці обмеження попадає порядку 60% Закарпатської області в тому числі Виноградівський район, де компактно проживають угорські меншини. 45% Одеської області, яка попала під це обмеження із-за видовженої форми території. Практично вся Чернівецька область, яка розташована вздовж кордону. 45-50% Львівської області, яка також простягнулася вздовж кордону з Польщею, а сам Львів знаходиться в 56 км від кордону. Те саме стосується всіх с/г земель на кордоні з РФ.

Що стосується окупованих територій, то будь-які угоди вважаються недійсними крім передачі земельної ділянки у спадок. Це значить, що купівля-продаж, передача в статутний фонд та інші способи відчуження с/г землі в АР Крим або в ОРДЛО, навіть якщо вони будуть засвідчені тіньовими українськими нотаріусами, згідно українського законодавства будуть визнані не чинними.

Протягом наступних днів продовжу описувати дизайн майбутнього ринку землі. Далі напишу свою думку з приводу плюсів та мінусів. Всім хороших свят.



Ко второму чтению согласовали лимит 10 тыс Га в одни руки.
Иностранцам и компаниям с иностранными инвестициями только после референдума.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:29

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.

Не думал, что Вы смените специализацию на мойщика авто.

Любой труд заслуживает уважения. Опять же, очень много воды вокруг - это шаг на пути к цели: переквалифицироваться в сантехника.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:15

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Бедность - не порок. И я ее не стесняюсь. Но таки 320 грн. на занюханной мойке в Одессе, когда в модном паркинге в центре Киева - 360 грн. а в курортной столице Черногории - меньше 200 грн. (в Москве, кстати, мыл машину в этом году за что-то в районе 600 рублей). Ну как-то сильно бросилось в глаза.

Не думал, что Вы смените специализацию на мойщика авто.

Любой труд заслуживает уважения. Опять же, очень много воды вокруг - это шаг на пути к цели: переквалифицироваться в сантехника.


Мийники посуду, електрики, румунські таксисти - це основні покупці київської нерухомості! :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:38

Может кому будет интересно.
Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).
1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.
Район и стройку пока говорить не буду.
Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.
Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:44

  galadriel написав:Может кому будет интересно.
Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).
1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.
Район и стройку пока говорить не буду.
Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.
Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...

Шара,реально очень удачно вложились,если уже есть право собственности.

А чего стесняетесь с названием ЖК?

Чего уже бояться?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:51

  somilitark написав:А чего стесняетесь с названием ЖК?

Чего уже бояться?


Всё равно стрёмно немного.
Да и есть обещание пока особо не светиться...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:09

  galadriel написав:
  somilitark написав:А чего стесняетесь с названием ЖК?

Чего уже бояться?


Всё равно стрёмно немного.
Да и есть обещание пока особо не светиться...


Да вы как настоящие партизаны,тут один ваш земляк уже по несколько раз купил и продал,но ни дня в них не жил,плюс виртуально ещё раз 10 купил\продал,а вы стесняетесь и шифруетесь,интересно)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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