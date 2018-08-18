galadriel написав:Может кому будет интересно.
Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).
1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.
Район и стройку пока говорить не буду.
Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.
Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...
Подождите, правильно я понимаю, что вы обменяли землю на квартиру?
Во сколько оценили пай? Сколько гектар?
Это же предвестник ВЕЛИКОЙ РАКЕТЫ!! Земля переходит в спрос на квартиры! Вы молодец что успели!