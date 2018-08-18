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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2635263626372638

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:42

  galadriel написав:Может кому будет интересно.
Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).
1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.
Район и стройку пока говорить не буду.
Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.
Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...


Подождите, правильно я понимаю, что вы обменяли землю на квартиру?
Во сколько оценили пай? Сколько гектар?

Это же предвестник ВЕЛИКОЙ РАКЕТЫ!! Земля переходит в спрос на квартиры! Вы молодец что успели!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:14

  investorkiev написав:
  galadriel написав:Может кому будет интересно.
Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).
1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.
Район и стройку пока говорить не буду.
Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.
Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...


Подождите, правильно я понимаю, что вы обменяли землю на квартиру?
Во сколько оценили пай? Сколько гектар?

Это же предвестник ВЕЛИКОЙ РАКЕТЫ!! Земля переходит в спрос на квартиры! Вы молодец что успели!


Неправильно поняли (я просто хepoвo объясняю). Пай был куплен в жилищ.строит.кооперативе, как инвестиция, с прицелом на обмен на право собственности на квартиру, как собственно и произошло.
Востаннє редагувалось galadriel в Пон 30 гру, 2019 19:18, всього редагувалось 2 разів.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:14

  investorkiev написав:Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?


Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).
Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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