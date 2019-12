Додано: Пон 30 гру, 2019 18:14

investorkiev написав: galadriel написав: Может кому будет интересно.

Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).

1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.

Район и стройку пока говорить не буду.

Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.

Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)... Может кому будет интересно.Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.Район и стройку пока говорить не буду.Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...



Подождите, правильно я понимаю, что вы обменяли землю на квартиру?

Во сколько оценили пай? Сколько гектар?



Это же предвестник ВЕЛИКОЙ РАКЕТЫ!! Земля переходит в спрос на квартиры! Вы молодец что успели! Подождите, правильно я понимаю, что вы обменяли землю на квартиру?Во сколько оценили пай? Сколько гектар?Это же предвестник ВЕЛИКОЙ РАКЕТЫ!! Земля переходит в спрос на квартиры! Вы молодец что успели!



Неправильно поняли (я просто хepoвo объясняю). Пай был куплен в жилищ.строит.кооперативе, как инвестиция, с прицелом на обмен на право собственности на квартиру, как собственно и произошло. Неправильно поняли (я просто хepoвo объясняю). Пай был куплен в жилищ.строит.кооперативе, как инвестиция, с прицелом на обмен на право собственности на квартиру, как собственно и произошло.

Востаннє редагувалось galadriel в Пон 30 гру, 2019 19:18, всього редагувалось 2 разів.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.