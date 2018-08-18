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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 гру, 2019 17:42
galadriel написав:
Может кому будет интересно.
Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).
1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.
Район и стройку пока говорить не буду.
Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.
Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...
Подождите, правильно я понимаю, что вы обменяли землю на квартиру?
Во сколько оценили пай? Сколько гектар?
Это же предвестник ВЕЛИКОЙ РАКЕТЫ!! Земля переходит в спрос на квартиры! Вы молодец что успели!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:14
investorkiev написав: galadriel написав:
Может кому будет интересно.
Недавно получили право собственности на квартиру (договор мены пая на квартиру).
1к. 39кв.м., потраченная сумма на квартиру + нотар.расходы - около $27т. баксов.
Район и стройку пока говорить не буду.
Планирую вложить в ремонт $10-12т баксов.
Потом отпишусь после получения первой капусты за сдачу в аренду (ещё не скоро)...
Подождите, правильно я понимаю, что вы обменяли землю на квартиру?
Во сколько оценили пай? Сколько гектар?
Это же предвестник ВЕЛИКОЙ РАКЕТЫ!! Земля переходит в спрос на квартиры! Вы молодец что успели!
Неправильно поняли (я просто хepoвo объясняю). Пай был куплен в жилищ.строит.кооперативе, как инвестиция, с прицелом на обмен на право собственности на квартиру, как собственно и произошло.
Востаннє редагувалось galadriel
в Пон 30 гру, 2019 19:18, всього редагувалось 2 разів.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:38
Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:14
investorkiev написав:
Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?
Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).
Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Пон 30 гру, 2019 21:40
итак рубрика "вести с полей"
продан участок 8 соток в Жулянах за 70куе
в прошлом году аналогичный был продан за 40куе
поспрашивал у людей, дешевле 60куе уже нет хотя прошлым летом и за 37 можно было взять...
Я в акуе
Всех с наступающим годом рОкетчика!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 30 гру, 2019 21:48
Прохожий написав:
итак рубрика "вести с полей"
продан участок 8 соток в Жулянах за 70куе
в прошлом году аналогичный был продан за 40куе
поспрашивал у людей, дешевле 60куе уже нет хотя прошлым летом и за 37 можно было взять...
Я в акуе
Всех с наступающим годом рОкетчика!!!
жуляны это ж кийоф
что ж вы хотите
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:04
Бывалый написав: BIGor написав:
Курс 25, но сейчас спред - около 1 грн. Какой дурак осознанно пойдет на потерю 1 грн с 1 доллара? На больших котлетках это большие деньги.
Если, к примеру сегодня, продавец валюты видит спред 1 грн, то он действительно дурак
Не понял ход Ваших мыслей.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:11
galadriel написав: investorkiev написав:
Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?
Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).
Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.
вы знаете в Одессе не очень хорошо с арендой сейчас. Информация из небольшого доходного дома на Молдованке на 16 квартир студио. В декабре одновремеенно не сдано 3 квартиры из 16, чего не было за последние 10 лет ни разу. Винят "Седьмое небо" где за 300 долларов в месяц можно жить и выплачивать собственную квартиру.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:12
BIGor написав: Бывалый написав: BIGor написав:
Курс 25, но сейчас спред - около 1 грн. Какой дурак осознанно пойдет на потерю 1 грн с 1 доллара? На больших котлетках это большие деньги.
Если, к примеру сегодня, продавец валюты видит спред 1 грн, то он действительно дурак
Не понял ход Ваших мыслей.
он говорит о том что если продавец оптовой партии валюты видит только ценники на окнах то он дыбил
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:15
Прохожий написав:
итак рубрика "вести с полей"
продан участок 8 соток в Жулянах за 70куе
в прошлом году аналогичный был продан за 40куе
поспрашивал у людей, дешевле 60куе уже нет хотя прошлым летом и за 37 можно было взять...
Я в акуе
Всех с наступающим годом рОкетчика!!!
а всего то стоило шоколадного вора сковырнуть с его заунывными речами в перерывах между воровством о танках на границе
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Унуноктий
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