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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2637263826392640>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:49

  Унуноктий написав:
  galadriel написав:
  investorkiev написав:Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?


Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).
Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.

вы знаете в Одессе не очень хорошо с арендой сейчас. Информация из небольшого доходного дома на Молдованке на 16 квартир студио. В декабре одновремеенно не сдано 3 квартиры из 16, чего не было за последние 10 лет ни разу. Винят "Седьмое небо" где за 300 долларов в месяц можно жить и выплачивать собственную квартиру.



Зря ты, Уну, вложился в Одессу.
Я же говорила, что кроме Киева нигде больше перспектив нет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:04

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  galadriel написав:Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).
Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.

вы знаете в Одессе не очень хорошо с арендой сейчас. Информация из небольшого доходного дома на Молдованке на 16 квартир студио. В декабре одновремеенно не сдано 3 квартиры из 16, чего не было за последние 10 лет ни разу. Винят "Седьмое небо" где за 300 долларов в месяц можно жить и выплачивать собственную квартиру.

Зря ты, Уну, вложился в Одессу.
Я же говорила, что кроме Киева нигде больше перспектив нет.

ты знаешь, ещё года два и в киеве будет то же самое
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:12

Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:18

  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

сегодня купил на кухню новый смеситель, после НГ начну сам менять. До НГ стрёмно а то разберу и не соберу)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:19

  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

Само собой. В 2019-м Вы за ним на авто катались. В 2029м как бы не пришлось Вам его чартером из Пшекии доставлять)))
Гм, ржавый разводной ключ Вам не понравился... Через десять лет он, услышав, что на месте нет подготовленного инструментария, вообще к Вам не приедет. :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:26

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

сегодня купил на кухню новый смеситель, после НГ начну сам менять. До НГ стрёмно а то разберу и не соберу)

Снять старый и прикрутить на место новый, это занимает 20 минут максимум!
Я вообще сместители не меняю, а старые ремонтирую, с помощу медной гаечки (чтоб не капал) , занимает вообще 5 минут и 5грн по деньгам(за гаечку) :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как я и обещал этот год будет с отрицательной демографией в Киеве.
2020 процесс ещё усугубится, количество "бабушатников" будет оказывать всё большее давление на рынок аренды
после запуска метро на Веник ценность ПОХа резко упадёт и он начнёт превращаться в гетто
за 2020 год ждём три важные вещи
воскресенский мост
метро на веник
соединение одесской и житомирской трассы (новая окружная)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:45

  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

У наших Строимдомовских сантехников дети учатся в британских универах, так, что ИТ шники нервно курят в сторонке по доходах :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:56

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:вы знаете в Одессе не очень хорошо с арендой сейчас. Информация из небольшого доходного дома на Молдованке на 16 квартир студио. В декабре одновремеенно не сдано 3 квартиры из 16, чего не было за последние 10 лет ни разу. Винят "Седьмое небо" где за 300 долларов в месяц можно жить и выплачивать собственную квартиру.

Зря ты, Уну, вложился в Одессу.
Я же говорила, что кроме Киева нигде больше перспектив нет.

ты знаешь, ещё года два и в киеве будет то же самое


ну и как ты к этому готовишься, будешь продавать свои владения: трешку на ПОХе, медовый, оранж? Или ждешь пока это все превратится в неликвид?
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:58

  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.


Макс, да вы богатый мужик!!!! Если есть потребность в сантехнике в Одессе - значит у вас там явно есть недвижимость!!
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