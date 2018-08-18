Унуноктий написав:как я и обещал этот год будет с отрицательной демографией в Киеве.
2020 процесс ещё усугубится, количество "бабушатников" будет оказывать всё большее давление на рынок аренды
после запуска метро на Веник ценность ПОХа резко упадёт и он начнёт превращаться в гетто
за 2020 год ждём три важные вещи
воскресенский мост
метро на веник
соединение одесской и житомирской трассы (новая окружная)
Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.