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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 00:00
Унуноктий написав:
как я и обещал этот год будет с отрицательной демографией в Киеве.
2020 процесс ещё усугубится, количество "бабушатников" будет оказывать всё большее давление на рынок аренды
после запуска метро на Веник ценность ПОХа резко упадёт и он начнёт превращаться в гетто
за 2020 год ждём три важные вещи
воскресенский мост
метро на веник
соединение одесской и житомирской трассы (новая окружная)
Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 00:08
airmax78 написав: Унуноктий написав:
как я и обещал этот год будет с отрицательной демографией в Киеве.
2020 процесс ещё усугубится, количество "бабушатников" будет оказывать всё большее давление на рынок аренды
после запуска метро на Веник ценность ПОХа резко упадёт и он начнёт превращаться в гетто
за 2020 год ждём три важные вещи
воскресенский мост
метро на веник
соединение одесской и житомирской трассы (новая окружная)
Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.
это вы так себя уговариваете к переезду на Крушу или в Патриотику? Правильно, нужно себя морально готовить к тому, что можешь себе позволить
Ведь эти комплексы уже дороже вашей индикативной цены на НЛ (1500)
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Додано: Вів 31 гру, 2019 00:33
Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.
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