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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2637263826392640

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:00

  Унуноктий написав:как я и обещал этот год будет с отрицательной демографией в Киеве.
2020 процесс ещё усугубится, количество "бабушатников" будет оказывать всё большее давление на рынок аренды
после запуска метро на Веник ценность ПОХа резко упадёт и он начнёт превращаться в гетто
за 2020 год ждём три важные вещи
воскресенский мост
метро на веник
соединение одесской и житомирской трассы (новая окружная)

Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:08

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:как я и обещал этот год будет с отрицательной демографией в Киеве.
2020 процесс ещё усугубится, количество "бабушатников" будет оказывать всё большее давление на рынок аренды
после запуска метро на Веник ценность ПОХа резко упадёт и он начнёт превращаться в гетто
за 2020 год ждём три важные вещи
воскресенский мост
метро на веник
соединение одесской и житомирской трассы (новая окружная)

Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.

это вы так себя уговариваете к переезду на Крушу или в Патриотику? Правильно, нужно себя морально готовить к тому, что можешь себе позволить :D :D :D
Ведь эти комплексы уже дороже вашей индикативной цены на НЛ (1500)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:33

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.

это вы так себя уговариваете к переезду на Крушу или в Патриотику? Правильно, нужно себя морально готовить к тому, что можешь себе позволить :D :D :D
Ведь эти комплексы уже дороже вашей индикативной цены на НЛ (1500)

Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 03:04

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.

это вы так себя уговариваете к переезду на Крушу или в Патриотику? Правильно, нужно себя морально готовить к тому, что можешь себе позволить :D :D :D
Ведь эти комплексы уже дороже вашей индикативной цены на НЛ (1500)

Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.



Цена пока неплоха - уверен, даже сейчас можно найти что в Круше, что в Патриотике, что в Эврике однушки ПА1800$/м, и это уже с ремонтом колхоз-стайл!
Когда РАКЕТА поднимется над стратосферой, сами понимаете - таких цен уже не будет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:58

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.



Цена пока неплоха - уверен, даже сейчас можно найти что в Круше, что в Патриотике, что в Эврике однушки ПА1800$/м, и это уже с ремонтом колхоз-стайл!
Когда РАКЕТА поднимется над стратосферой, сами понимаете - таких цен уже не будет.

Заряжаете позитивом в Новый Год. 1800 за ЦП было дорого? Получи за эту цену Крушу 2 года спустя. Если поспешишь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 08:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А почему никто не говорит о Заречном, Славутиче?
Навел справки:
- по переуступке Славутич - ниже 1300-1400 нет 1К!
- в сданных секциях 1500 и выбора особо нет.
Для объективности отмечу неплохое качество работ, красивые МОПы и приличный паркинг (пока не работает и с авто хаос) и будущая неплохая инфраструктура.
Но смотри пункт выше - по 1500/м2!
За шум и дым от Бажана - умолчу)))

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