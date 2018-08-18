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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 00:00
Унуноктий написав:
как я и обещал этот год будет с отрицательной демографией в Киеве.
2020 процесс ещё усугубится, количество "бабушатников" будет оказывать всё большее давление на рынок аренды
после запуска метро на Веник ценность ПОХа резко упадёт и он начнёт превращаться в гетто
за 2020 год ждём три важные вещи
воскресенский мост
метро на веник
соединение одесской и житомирской трассы (новая окружная)
Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 00:08
airmax78 написав: Унуноктий написав:
как я и обещал этот год будет с отрицательной демографией в Киеве.
2020 процесс ещё усугубится, количество "бабушатников" будет оказывать всё большее давление на рынок аренды
после запуска метро на Веник ценность ПОХа резко упадёт и он начнёт превращаться в гетто
за 2020 год ждём три важные вещи
воскресенский мост
метро на веник
соединение одесской и житомирской трассы (новая окружная)
Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.
это вы так себя уговариваете к переезду на Крушу или в Патриотику? Правильно, нужно себя морально готовить к тому, что можешь себе позволить
Ведь эти комплексы уже дороже вашей индикативной цены на НЛ (1500)
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Додано: Вів 31 гру, 2019 00:33
Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.
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airmax78
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Додано: Вів 31 гру, 2019 03:04
airmax78 написав:
Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.
Цена пока неплоха - уверен, даже сейчас можно найти что в Круше, что в Патриотике, что в Эврике однушки ПА1800$/м, и это уже с ремонтом колхоз-стайл!
Когда РАКЕТА поднимется над стратосферой, сами понимаете - таких цен уже не будет.
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investorkiev
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Додано: Вів 31 гру, 2019 07:58
investorkiev написав: airmax78 написав:
Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.
Цена пока неплоха - уверен, даже сейчас можно найти что в Круше, что в Патриотике, что в Эврике однушки ПА1800$/м, и это уже с ремонтом колхоз-стайл!
Когда РАКЕТА поднимется над стратосферой, сами понимаете - таких цен уже не будет.
Заряжаете позитивом в Новый Год. 1800 за ЦП было дорого? Получи за эту цену Крушу 2 года спустя. Если поспешишь.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 08:09
А почему никто не говорит о Заречном, Славутиче?
Навел справки:
- по переуступке Славутич - ниже 1300-1400 нет 1К!
- в сданных секциях 1500 и выбора особо нет.
Для объективности отмечу неплохое качество работ, красивые МОПы и приличный паркинг (пока не работает и с авто хаос) и будущая неплохая инфраструктура.
Но смотри пункт выше - по 1500/м2!
За шум и дым от Бажана - умолчу)))
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:27
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:37
Вкладчик1234 написав:
Это я Сергея уговорил.
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Унуноктий
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:43
Унуноктий написав:
Это я Сергея уговорил.
Похоже, что зря.
Или так будет легче обосновать необходимость своих улуг?
Ничего не имею против, просто интересно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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