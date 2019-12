Додано: Вів 31 гру, 2019 11:40

Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).

Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу. Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.

В 2008 (весна-лето) сpaный 1к хрущ в Одессе улетал за $350 в месяц.

Что сейчас - я не в курсе.

Меня Одесса уже не интересует от слова совсем.

