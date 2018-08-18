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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2637263826392640

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 03:04

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.

это вы так себя уговариваете к переезду на Крушу или в Патриотику? Правильно, нужно себя морально готовить к тому, что можешь себе позволить :D :D :D
Ведь эти комплексы уже дороже вашей индикативной цены на НЛ (1500)

Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.



Цена пока неплоха - уверен, даже сейчас можно найти что в Круше, что в Патриотике, что в Эврике однушки ПА1800$/м, и это уже с ремонтом колхоз-стайл!
Когда РАКЕТА поднимется над стратосферой, сами понимаете - таких цен уже не будет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:58

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.



Цена пока неплоха - уверен, даже сейчас можно найти что в Круше, что в Патриотике, что в Эврике однушки ПА1800$/м, и это уже с ремонтом колхоз-стайл!
Когда РАКЕТА поднимется над стратосферой, сами понимаете - таких цен уже не будет.

Заряжаете позитивом в Новый Год. 1800 за ЦП было дорого? Получи за эту цену Крушу 2 года спустя. Если поспешишь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 08:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А почему никто не говорит о Заречном, Славутиче?
Навел справки:
- по переуступке Славутич - ниже 1300-1400 нет 1К!
- в сданных секциях 1500 и выбора особо нет.
Для объективности отмечу неплохое качество работ, красивые МОПы и приличный паркинг (пока не работает и с авто хаос) и будущая неплохая инфраструктура.
Но смотри пункт выше - по 1500/м2!
За шум и дым от Бажана - умолчу)))

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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:27

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вкладчик1234 написав:
Это я Сергея уговорил.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:43

  Унуноктий написав:Это я Сергея уговорил.

Похоже, что зря.

Или так будет легче обосновать необходимость своих улуг? :)
Ничего не имею против, просто интересно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Двушка в первой очереди по 15600 при 100% оплате это круто.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:22

  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

Подождите ракеты. 1000 грн/день - жалкие слезы. Помните, как в жирные 00-е хороший сантехник мог и 1500 баксов за пару-тройку дней работы получить? И очередь на несколько месяцев расписана.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:40

  Унуноктий написав:
  galadriel написав:
  investorkiev написав:Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?


Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).
Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.

вы знаете в Одессе не очень хорошо с арендой сейчас. Информация из небольшого доходного дома на Молдованке на 16 квартир студио. В декабре одновремеенно не сдано 3 квартиры из 16, чего не было за последние 10 лет ни разу. Винят "Седьмое небо" где за 300 долларов в месяц можно жить и выплачивать собственную квартиру.


В 2008 (весна-лето) сpaный 1к хрущ в Одессе улетал за $350 в месяц.
Что сейчас - я не в курсе.
Меня Одесса уже не интересует от слова совсем.
Хоть и второй город после Киева по недвижке.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

galadriel написав:
  Унуноктий написав:
  galadriel написав:[quote="4830672:investorkiev"]Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?


Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).
Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.

вы знаете в Одессе не очень хорошо с арендой сейчас. Информация из небольшого доходного дома на Молдованке на 16 квартир студио. В декабре одновремеенно не сдано 3 квартиры из 16, чего не было за последние 10 лет ни разу. Винят "Седьмое небо" где за 300 долларов в месяц можно жить и выплачивать собственную квартиру.


В 2008 (весна-лето) сpaный 1к хрущ в Одессе улетал за $350 в месяц.
Что сейчас - я не в курсе.
Меня Одесса уже не интересует от слова совсем.
Хоть и второй город после Киева по недвижке.[/quote]Так и в 2011 студии 29 метров по 250% улетали, а сейчас по 200 и не улетают.

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Унуноктий
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