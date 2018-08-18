|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 31 гру, 2019 03:04
airmax78 написав:
Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.
Цена пока неплоха - уверен, даже сейчас можно найти что в Круше, что в Патриотике, что в Эврике однушки ПА1800$/м, и это уже с ремонтом колхоз-стайл!
Когда РАКЕТА поднимется над стратосферой, сами понимаете - таких цен уже не будет.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1576
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 07:58
investorkiev написав: airmax78 написав:
Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.
Цена пока неплоха - уверен, даже сейчас можно найти что в Круше, что в Патриотике, что в Эврике однушки ПА1800$/м, и это уже с ремонтом колхоз-стайл!
Когда РАКЕТА поднимется над стратосферой, сами понимаете - таких цен уже не будет.
Заряжаете позитивом в Новый Год. 1800 за ЦП было дорого? Получи за эту цену Крушу 2 года спустя. Если поспешишь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32946
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 3801 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 31 гру, 2019 08:09
А почему никто не говорит о Заречном, Славутиче?
Навел справки:
- по переуступке Славутич - ниже 1300-1400 нет 1К!
- в сданных секциях 1500 и выбора особо нет.
Для объективности отмечу неплохое качество работ, красивые МОПы и приличный паркинг (пока не работает и с авто хаос) и будущая неплохая инфраструктура.
Но смотри пункт выше - по 1500/м2!
За шум и дым от Бажана - умолчу)))
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 10:27
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10092
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6466 раз.
- Подякували: 2702 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 31 гру, 2019 10:37
Вкладчик1234 написав:
Это я Сергея уговорил.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20668
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 10:43
Унуноктий написав:
Это я Сергея уговорил.
Похоже, что зря.
Или так будет легче обосновать необходимость своих улуг?
Ничего не имею против, просто интересно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10092
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6466 раз.
- Подякували: 2702 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:16
Двушка в первой очереди по 15600 при 100% оплате это круто.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20668
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:22
airmax78 написав:
Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
Подождите ракеты. 1000 грн/день - жалкие слезы. Помните, как в жирные 00-е хороший сантехник мог и 1500 баксов за пару-тройку дней работы получить? И очередь на несколько месяцев расписана.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1145
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:40
Унуноктий написав: galadriel написав: investorkiev написав:
Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?
Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).
Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.
вы знаете в Одессе не очень хорошо с арендой сейчас. Информация из небольшого доходного дома на Молдованке на 16 квартир студио. В декабре одновремеенно не сдано 3 квартиры из 16, чего не было за последние 10 лет ни разу. Винят "Седьмое небо" где за 300 долларов в месяц можно жить и выплачивать собственную квартиру.
В 2008 (весна-лето) сpaный 1к хрущ в Одессе улетал за $350 в месяц.
Что сейчас - я не в курсе.
Меня Одесса уже не интересует от слова совсем.
Хоть и второй город после Киева по недвижке.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:14
galadriel написав: Унуноктий написав: galadriel написав:
[quote="4830672:investorkiev"]Ааа, так это вы когда то давно купили квартиру на котловане и сейчас получили право собственности. Тогда понятно. Эта цена 27куе за 40 метров была актуальна в 2017-18 годах. Сейчас сколько такая стоит?
Хороший вопрос, признаюсь - не в курсе (хотя да, нужно было бы узнать).
Но у меня нету планов её продавать, сделаю ремонт - и на сдачу.
вы знаете в Одессе не очень хорошо с арендой сейчас. Информация из небольшого доходного дома на Молдованке на 16 квартир студио. В декабре одновремеенно не сдано 3 квартиры из 16, чего не было за последние 10 лет ни разу. Винят "Седьмое небо" где за 300 долларов в месяц можно жить и выплачивать собственную квартиру.
В 2008 (весна-лето) сpaный 1к хрущ в Одессе улетал за $350 в месяц.
Что сейчас - я не в курсе.
Меня Одесса уже не интересует от слова совсем.
Хоть и второй город после Киева по недвижке.[/quote]Так и в 2011 студии 29 метров по 250% улетали, а сейчас по 200 и не улетают.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20668
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17375
|2767359
|
|
|461
|190028
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9789
|
|