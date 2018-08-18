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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:26
del.
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 31 гру, 2019 13:42, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И если вас уж так сильно интересует Одеса, то должен сказать что половина магазинчиков на Староконке пустует. Но вообще переставайте тут флудитт про Одессу.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:15
Каким же нужно быть конченым мерзавцем, чтобы подрабатывать ботом на это угробище?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:29
del
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 31 гру, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Может хватит уже Одессой в каждом посте тыкать, ау модераторы!
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