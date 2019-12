Додано: Вів 31 гру, 2019 14:01

airmax78 написав: galadriel написав: del del

А чем сейчас интересуетесь? А чем сейчас интересуетесь?



Киевом, конечно - столица всегда будет востребована в плане жилья. Киевом, конечно - столица всегда будет востребована в плане жилья.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ