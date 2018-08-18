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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2639264026412642>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

galadriel написав:
  Унуноктий написав:
galadriel написав:В 2008 (весна-лето) сpaный 1к хрущ в Одессе улетал за $350 в месяц.
Что сейчас - я не в курсе.
Меня Одесса уже не интересует от слова совсем.
Хоть и второй город после Киева по недвижке.
Так и в 2011 студии 29 метров по 250% улетали, а сейчас по 200 и не улетают.


см.выделенное красным.
И если вас уж так сильно интересует Одеса, то должен сказать что половина магазинчиков на Староконке пустует. Но вообще переставайте тут флудитт про Одессу.

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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:01

  airmax78 написав:
  galadriel написав:del

А чем сейчас интересуетесь?


Киевом, конечно - столица всегда будет востребована в плане жилья.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

galadriel написав:
  airmax78 написав:
  galadriel написав:del

А чем сейчас интересуетесь?


Киевом, конечно - столица всегда будет востребована в плане жилья.
А вам не кажется что тенденция во всей стране одинакова, просто до Киева она позже добирается. Но доберется уже через полтора два года.

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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:33

  Унуноктий написав:А вам не кажется что тенденция во всей стране одинакова, просто до Киева она позже добирается. Но доберется уже через полтора два года.


хз, поживём - увидим.
Не думаю, что в Киеве (столица как никак) сдавать жильё будет совсем невыгодно - я рассчитываю на несколько сот баксов с каждой квартиры.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:18

  galadriel написав:
  Унуноктий написав:А вам не кажется что тенденция во всей стране одинакова, просто до Киева она позже добирается. Но доберется уже через полтора два года.


хз, поживём - увидим.
Не думаю, что в Киеве (столица как никак) сдавать жильё будет совсем невыгодно - я рассчитываю на несколько сот баксов с каждой квартиры.

всегда можно уехать туда где жильё сдаётся за комуналь и сдавать квартиру в киеве... лайфхак
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:38

  Унуноктий написав:
  galadriel написав:
  Унуноктий написав:А вам не кажется что тенденция во всей стране одинакова, просто до Киева она позже добирается. Но доберется уже через полтора два года.


хз, поживём - увидим.
Не думаю, что в Киеве (столица как никак) сдавать жильё будет совсем невыгодно - я рассчитываю на несколько сот баксов с каждой квартиры.

всегда можно уехать туда где жильё сдаётся за комуналь и сдавать квартиру в киеве... лайфхак


Ага. Например в е.еня хз какой области :lol:

Как по мне - комфорт и удобство должны стоять на первом месте.
Из рекламы 90-х: "Господа, вы хорошо поработали, и настало время хорошо отдохнуть" 8)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К сожалению в местах, где сдается за комуналь - жить не хочется.

А там где хочется жить - почему-то дорого...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друзья, всех с наступающим Новым годом!
Год крысы и он же высокосный - не обещает быть легким.
Но, выше нос! по больше удачных сделок...а главное здоровья родным и близким. А деньги - это вторичное.
Ваш РЕСПЕКТ00
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:38

Кто выиграл в этом году ?

Презерватив, ОВГЗ или укрбуд? :mrgreen:

Контейнер с презами победитель этого года . И овгз выиграл +35%.

Индекс S/P500 + 35%
Хрущ и совок +5-10%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:41

  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.


В наше время своими руками нужно уметь много чего. И смеситель поменять и сифон. Ну, и так по мелочи гвоздь забить))
зы. Через пару лет Макс нам будет рассказывать, что сантехника нашел в Приднестровье и он был бангладешец по национальности))))
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