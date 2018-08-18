И если вас уж так сильно интересует Одеса, то должен сказать что половина магазинчиков на Староконке пустует. Но вообще переставайте тут флудитт про Одессу.galadriel написав:
см.выделенное красным.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И если вас уж так сильно интересует Одеса, то должен сказать что половина магазинчиков на Староконке пустует. Но вообще переставайте тут флудитт про Одессу.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:01
Киевом, конечно - столица всегда будет востребована в плане жилья.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А вам не кажется что тенденция во всей стране одинакова, просто до Киева она позже добирается. Но доберется уже через полтора два года.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:33
хз, поживём - увидим.
Не думаю, что в Киеве (столица как никак) сдавать жильё будет совсем невыгодно - я рассчитываю на несколько сот баксов с каждой квартиры.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:18
всегда можно уехать туда где жильё сдаётся за комуналь и сдавать квартиру в киеве... лайфхак
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:38
Ага. Например в е.еня хз какой области
Как по мне - комфорт и удобство должны стоять на первом месте.
Из рекламы 90-х: "Господа, вы хорошо поработали, и настало время хорошо отдохнуть"
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: Вів 31 гру, 2019 16:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К сожалению в местах, где сдается за комуналь - жить не хочется.
А там где хочется жить - почему-то дорого...
Додано: Вів 31 гру, 2019 18:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Друзья, всех с наступающим Новым годом!
Год крысы и он же высокосный - не обещает быть легким.
Но, выше нос! по больше удачных сделок...а главное здоровья родным и близким. А деньги - это вторичное.
Ваш РЕСПЕКТ00
Додано: Вів 31 гру, 2019 18:38
Кто выиграл в этом году ?
Презерватив, ОВГЗ или укрбуд?
Контейнер с презами победитель этого года . И овгз выиграл +35%.
Индекс S/P500 + 35%
Хрущ и совок +5-10%
Додано: Вів 31 гру, 2019 18:41
В наше время своими руками нужно уметь много чего. И смеситель поменять и сифон. Ну, и так по мелочи гвоздь забить))
зы. Через пару лет Макс нам будет рассказывать, что сантехника нашел в Приднестровье и он был бангладешец по национальности))))
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