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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2640264126422643>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:13

  proftpd66 написав:Хрущ и совок +5-10%


Это если он принадлежит Вам. :lol:

Хрущ и совок обычного лендлорда +20% рост стоимости в цене и еще +10% от аренды.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:14

  galadriel написав:
  Унуноктий написав:
  galadriel написав:
хз, поживём - увидим.
Не думаю, что в Киеве (столица как никак) сдавать жильё будет совсем невыгодно - я рассчитываю на несколько сот баксов с каждой квартиры.

всегда можно уехать туда где жильё сдаётся за комуналь и сдавать квартиру в киеве... лайфхак


Ага. Например в е.еня хз какой области :lol:

Как по мне - комфорт и удобство должны стоять на первом месте.
Из рекламы 90-х: "Господа, вы хорошо поработали, и настало время хорошо отдохнуть" 8)

Кривой рог за комуналь, а лет через 10 и в Чернигове и Черкасах и Житомире и в Сумах. Кому южнее то в Херсоне и Кировограде.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:27

Похоже, Унонуктий продал крушу.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:44

  hxbbgaf написав:Похоже, Унонуктий продал крушу.

Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:05

  Унуноктий написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, Унонуктий продал крушу.

Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.


а двушку в голосухе я так понял твоя бывшая жена покупала?)
продавала ж индусам ее она, а не ты)
кстати, чем в ней так сильно воняло, шо оттуда все зажав носы выскакивали?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 31 гру, 2019 20:07, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:05

  Унуноктий написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, Унонуктий продал крушу.

Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.


оранж это папандоз
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Унуноктий написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, Унонуктий продал крушу.

Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.


а двушку в голосухе я так понял твоя бывшая жена покупала?)
продавала ж индусам ее она, а не ты)
кстати, чем в ней так сильно воняло, шо оттуда все зажав носы выскакивали?)
Куколдовец, у меня никогда не было двушки в Голосеево. У меня трёшка 120 квадратов, я в ней живу.
З.Ы. кажись Куколдовец до 12:00 уже будет баиньки.

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Востаннє редагувалось Унуноктий в Вів 31 гру, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:
  Унуноктий написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, Унонуктий продал крушу.

Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.


оранж это папандоз
За 19000 в рассрочку, 13000 грн метр или в среднем по 470 долларов.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:51

  Унуноктий написав:За 19000 в рассрочку, 13000 грн метр или в среднем по 470 долларов.

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А чего такие задержки со здачей? Вроде как по книгам выгоднее быстрее сдать и начать строить новые, оборачиваемость капитала и все такое...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:57

  Бывалый написав:
  proftpd66 написав:Хрущ и совок +5-10%


Это если он принадлежит Вам. :lol:

Хрущ и совок обычного лендлорда +20% рост стоимости в цене и еще +10% от аренды.


Амортизация ремонта совка? Ремонт надо будет делать 30к$+ в 2к за 8-14 лет. Там не будет 10%, все ремонт съест .
proftpd66
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