Додано: Вів 31 гру, 2019 20:05

Унуноктий написав: hxbbgaf написав: Похоже, Унонуктий продал крушу. Похоже, Унонуктий продал крушу.

Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый. Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.



а двушку в голосухе я так понял твоя бывшая жена покупала?)

продавала ж индусам ее она, а не ты)

кстати, чем в ней так сильно воняло, шо оттуда все зажав носы выскакивали?) а двушку в голосухе я так понял твоя бывшая жена покупала?)продавала ж индусам ее она, а не ты)кстати, чем в ней так сильно воняло, шо оттуда все зажав носы выскакивали?)

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 31 гру, 2019 20:07, всього редагувалось 2 разів.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.