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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 19:13
proftpd66 написав:
Хрущ и совок +5-10%
Это если он принадлежит Вам.
Хрущ и совок обычного лендлорда +20% рост стоимости в цене и еще +10% от аренды.
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Бывалый
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Додано: Вів 31 гру, 2019 19:14
galadriel написав: Унуноктий написав: galadriel написав:
хз, поживём - увидим.
Не думаю, что в Киеве (столица как никак) сдавать жильё будет совсем невыгодно - я рассчитываю на несколько сот баксов с каждой квартиры.
всегда можно уехать туда где жильё сдаётся за комуналь и сдавать квартиру в киеве... лайфхак
Ага. Например в е.еня хз какой области
Как по мне - комфорт и удобство должны стоять на первом месте.
Из рекламы 90-х: "Господа, вы хорошо поработали, и настало время хорошо отдохнуть"
Кривой рог за комуналь, а лет через 10 и в Чернигове и Черкасах и Житомире и в Сумах. Кому южнее то в Херсоне и Кировограде.
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Унуноктий
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Додано: Вів 31 гру, 2019 19:27
Похоже, Унонуктий продал крушу.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 31 гру, 2019 19:44
hxbbgaf написав:
Похоже, Унонуктий продал крушу.
Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.
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Унуноктий
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:05
Унуноктий написав: hxbbgaf написав:
Похоже, Унонуктий продал крушу.
Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.
а двушку в голосухе я так понял твоя бывшая жена покупала?)
продавала ж индусам ее она, а не ты)
кстати, чем в ней так сильно воняло, шо оттуда все зажав носы выскакивали?)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 31 гру, 2019 20:07, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:05
Унуноктий написав: hxbbgaf написав:
Похоже, Унонуктий продал крушу.
Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.
оранж это папандоз
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PS4
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:17
kingkongovets написав: Унуноктий написав: hxbbgaf написав:
Похоже, Унонуктий продал крушу.
Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.
а двушку в голосухе я так понял твоя бывшая жена покупала?)
продавала ж индусам ее она, а не ты)
кстати, чем в ней так сильно воняло, шо оттуда все зажав носы выскакивали?)
Куколдовец, у меня никогда не было двушки в Голосеево. У меня трёшка 120 квадратов, я в ней живу.
З.Ы. кажись Куколдовец до 12:00 уже будет баиньки.
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Востаннє редагувалось Унуноктий
в Вів 31 гру, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Унуноктий
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:18
PS4 написав: Унуноктий написав: hxbbgaf написав:
Похоже, Унонуктий продал крушу.
Я не могу продать крушу так как никогда её не покупал. Я покупал Оранж сити и Медовый.
оранж это папандоз
За 19000 в рассрочку, 13000 грн метр или в среднем по 470 долларов.
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Унуноктий
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:51
Унуноктий написав:
За 19000 в рассрочку, 13000 грн метр или в среднем по 470 долларов.
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А чего такие задержки со здачей? Вроде как по книгам выгоднее быстрее сдать и начать строить новые, оборачиваемость капитала и все такое...
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:57
Бывалый написав: proftpd66 написав:
Хрущ и совок +5-10%
Это если он принадлежит Вам.
Хрущ и совок обычного лендлорда +20% рост стоимости в цене и еще +10% от аренды.
Амортизация ремонта совка? Ремонт надо будет делать 30к$+ в 2к за 8-14 лет. Там не будет 10%, все ремонт съест .
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