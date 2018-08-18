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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:09
proftpd66 написав: Бывалый написав: proftpd66 написав:
Хрущ и совок +5-10%
Это если он принадлежит Вам.
Хрущ и совок обычного лендлорда +20% рост стоимости в цене и еще +10% от аренды.
Амортизация ремонта совка? Ремонт надо будет делать 30к$+ в 2к за 8-14 лет. Там не будет 10%, все ремонт съест .
Ремонт по цене самого хруща?
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