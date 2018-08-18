hxbbgaf
вот я не знаю как они считают, придумывают какие-то цифры. Людям хочется помечтать, давайте дадим им эту возможность
студия 35 метров делали ремонт за 33к$ и очень сильно экономили. А если 2к все сдирать и переделывать, то это писец.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 21:33
hxbbgaf
вот я не знаю как они считают, придумывают какие-то цифры. Людям хочется помечтать, давайте дадим им эту возможность
студия 35 метров делали ремонт за 33к$ и очень сильно экономили. А если 2к все сдирать и переделывать, то это писец.
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:07
Вы неоднократно доказали, что сдача в аренду не ваша. Продайте свою прэлесть и идите в контрабас, наверное самое популярное ваше слово.
У меня есть квартира с ремонтом больше 15 лет, хуже район 5/5 а сдается за 9,5. А так конечно можно рассказывать за какие-то цифры если практики нет
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:18
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:27
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:54
У вас много знакомых больных на голову психо...., сорри, людей, которые сдают хаты в Киеве и живут в Кривом Роге?
Лайфхак, mля ...
Хотя кому и кобыла невеста.
Это ж депрессивный город - а там всегда ж.па по определению. Хотя можно 'снимать' хату за коммуналь, да
P.S. Лет через 10 и в Чернигове... А лет через 20-30 и в Киеве. А многие из нас кони двинут намного раньше...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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