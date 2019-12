Додано: Вів 31 гру, 2019 22:54

Унуноктий написав: Кривой рог за комуналь, а лет через 10 и в Чернигове и Черкасах и Житомире и в Сумах. Кому южнее то в Херсоне и Кировограде. Кривой рог за комуналь, а лет через 10 и в Чернигове и Черкасах и Житомире и в Сумах. Кому южнее то в Херсоне и Кировограде.



У вас много знакомых больных на голову психо...., сорри, людей, которые сдают хаты в Киеве и живут в Кривом Роге?



Лайфхак, mля ...

Хотя кому и кобыла невеста.



Это ж депрессивный город - а там всегда ж.па по определению. Хотя можно 'снимать' хату за коммуналь, да



