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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2640264126422643

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:33

hxbbgaf

вот я не знаю как они считают, придумывают какие-то цифры. Людям хочется помечтать, давайте дадим им эту возможность :)

студия 35 метров делали ремонт за 33к$ и очень сильно экономили. А если 2к все сдирать и переделывать, то это писец.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:07

  proftpd66 написав:Амортизация ремонта совка? Ремонт надо будет делать 30к$+ в 2к за 8-14 лет. Там не будет 10%, все ремонт съест .


Вы неоднократно доказали, что сдача в аренду не ваша. Продайте свою прэлесть и идите в контрабас, наверное самое популярное ваше слово.

У меня есть квартира с ремонтом больше 15 лет, хуже район 5/5 а сдается за 9,5. А так конечно можно рассказывать за какие-то цифры если практики нет :lol:
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:18

  Бывалый написав:У меня есть квартира с ремонтом больше 15 лет, хуже район 5/5 а сдается за 9,5. А так конечно можно рассказывать за какие-то цифры если практики нет :lol:

И крыша не течет?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:27

  hxbbgaf написав:
  Бывалый написав:И крыша не течет?


Есть чердак. Я кроме Оли Поляковой не слышал ни от кого из знакомых про проблемы с крышей последнего этажа. Крыша течет только на даче, при чем раз в три года. Может косой дождь.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:54

  Унуноктий написав:Кривой рог за комуналь, а лет через 10 и в Чернигове и Черкасах и Житомире и в Сумах. Кому южнее то в Херсоне и Кировограде.


У вас много знакомых больных на голову психо...., сорри, людей, которые сдают хаты в Киеве и живут в Кривом Роге?

Лайфхак, mля ...
Хотя кому и кобыла невеста.

Это ж депрессивный город - а там всегда ж.па по определению. Хотя можно 'снимать' хату за коммуналь, да :lol:

P.S. Лет через 10 и в Чернигове... А лет через 20-30 и в Киеве. А многие из нас кони двинут намного раньше...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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