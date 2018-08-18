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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:46
PS4 написав: Унуноктий написав:
За 19000 в рассрочку, 13000 грн метр или в среднем по 470 долларов.
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какая разница за сколько...єтот проект не будет реализован
Ну первый дом то достроят?
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Унуноктий
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