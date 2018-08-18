Ну первый дом то достроят?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нашему героическому отряду космонавтов желаю успешного полета в Новом Году.
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