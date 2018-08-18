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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2641264226432644

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:
  Унуноктий написав:За 19000 в рассрочку, 13000 грн метр или в среднем по 470 долларов.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

какая разница за сколько...єтот проект не будет реализован
Ну первый дом то достроят?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нашему героическому отряду космонавтов желаю успешного полета в Новом Году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:37

  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

Я даже рад, что все возвращается к истокам.
В прошлом веке мужик должен был сам ремонтировать все в хозяйстве в частном доме и по минимуму в квартире. Потом пошло - я в офисе сижу, это ниже моего достоинства смесители менять, пусть Иван с села меняет. Иван уехал в Польшу. Теперь или платить, или покупать разводной ключ.

PS Может, если бы он хоть раз менял смеситель, сделал бы быстрей? "Свой напарник" это может быть какой-то подсобник, который потом проплатит откат за заказ?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:42

  Унуноктий написав:
galadriel написав:
  Унуноктий написав:Кривой рог за комуналь, а лет через 10 и в Чернигове и Черкасах и Житомире и в Сумах. Кому южнее то в Херсоне и Кировограде.


У вас много знакомых больных на голову психо...., сорри, людей, которые сдают хаты в Киеве и живут в Кривом Роге?

Лайфхак, mля ...
Хотя кому и кобыла невеста.

Это ж депрессивный город - а там всегда ж.па по определению. Хотя можно 'снимать' хату за коммуналь, да

P.S. Лет через 10 и в Чернигове... А лет через 20-30 и в Киеве. А многие из нас кони двинут намного раньше...
Что вы имеете против кривого рога?
Что лучше жить в Киеве имея 4000 грн. Или в кривом роге с 16000 грн.?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Активному человеку нужна работа, с чем в Кривом Роге похуже.
Пенсионеру нужна медицина, которая в Киеве получше.
Зачем пенсионеру Кривой Рог, когда можно купить/снять квартиру или дом в дальнем пригороде?
Vlad442
 
Повідомлень: 5928
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