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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:46
PS4 написав: Унуноктий написав:
За 19000 в рассрочку, 13000 грн метр или в среднем по 470 долларов.
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какая разница за сколько...єтот проект не будет реализован
Ну первый дом то достроят?
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Унуноктий
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:22
Нашему героическому отряду космонавтов желаю успешного полета в Новом Году.
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airmax78
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:37
airmax78 написав:
Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
Я даже рад, что все возвращается к истокам.
В прошлом веке мужик должен был сам ремонтировать все в хозяйстве в частном доме и по минимуму в квартире. Потом пошло - я в офисе сижу, это ниже моего достоинства смесители менять, пусть Иван с села меняет. Иван уехал в Польшу. Теперь или платить, или покупать разводной ключ.
PS Может, если бы он хоть раз менял смеситель, сделал бы быстрей? "Свой напарник" это может быть какой-то подсобник, который потом проплатит откат за заказ?
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Vlad442
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:42
Унуноктий написав: galadriel написав: Унуноктий написав:
Кривой рог за комуналь, а лет через 10 и в Чернигове и Черкасах и Житомире и в Сумах. Кому южнее то в Херсоне и Кировограде.
У вас много знакомых больных на голову психо...., сорри, людей, которые сдают хаты в Киеве и живут в Кривом Роге?
Лайфхак, mля ...
Хотя кому и кобыла невеста.
Это ж депрессивный город - а там всегда ж.па по определению. Хотя можно 'снимать' хату за коммуналь, да
P.S. Лет через 10 и в Чернигове... А лет через 20-30 и в Киеве. А многие из нас кони двинут намного раньше...
Что вы имеете против кривого рога?
Что лучше жить в Киеве имея 4000 грн. Или в кривом роге с 16000 грн.?
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Активному человеку нужна работа, с чем в Кривом Роге похуже.
Пенсионеру нужна медицина, которая в Киеве получше.
Зачем пенсионеру Кривой Рог, когда можно купить/снять квартиру или дом в дальнем пригороде?
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Vlad442
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