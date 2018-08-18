Ну первый дом то достроят?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 14:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нашему героическому отряду космонавтов желаю успешного полета в Новом Году.
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:37
Я даже рад, что все возвращается к истокам.
В прошлом веке мужик должен был сам ремонтировать все в хозяйстве в частном доме и по минимуму в квартире. Потом пошло - я в офисе сижу, это ниже моего достоинства смесители менять, пусть Иван с села меняет. Иван уехал в Польшу. Теперь или платить, или покупать разводной ключ.
PS Может, если бы он хоть раз менял смеситель, сделал бы быстрей? "Свой напарник" это может быть какой-то подсобник, который потом проплатит откат за заказ?
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:42
Активному человеку нужна работа, с чем в Кривом Роге похуже.
Пенсионеру нужна медицина, которая в Киеве получше.
Зачем пенсионеру Кривой Рог, когда можно купить/снять квартиру или дом в дальнем пригороде?
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:55
У меня есть опыт с протекающей крышей в хрущевке. Правда не в Киеве, а СПБ. Связано это с тем, что хозяин снес стену между проходной комнатой и спальней, уменьшив комнотнотность до однокомнатной. Перегородка с кузней была снесена и выстроена из гипсокартона(тоже считай снесена). В итоге когда начинал таять снег(при Вале Сосули Лазерной его хреново убирали), потолок местами был влажный. Но мне было пофиг. Я был молод и всеравно лиз заканчивался через месяц.
Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07
Фризе, с Новым Годом! Объясните, что случилось с Домом Руссова/Тарпаном? С возрастом он стал мудрее? Или это рынок развернулся или что?
Для тех кто не в теме: дом в центре Одессы, который, якобы, не подлежал восстановлению и его можно было только снести. Для этого он два или три раза горел. Принадлежит Р.Тарпану, как и прчти весь квартал прилегающий к дому.
дисклаймер: в качестве новогоднего оффтопа
Додано: Сер 01 січ, 2020 19:55
Добавить нечего.
'Слухай що розумна людина каже' (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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