Додано: Сер 01 січ, 2020 21:06

investorkiev

- стоп, стоп!

- я нікому не раджу туди заходити!!!

- я просто пишу, що бавлюсь з ними на мінімальну суму і все!!!!

НІКОГО НЕ ЗАКЛИКАЮ ТУДИ ВКЛАДАТИСЬ!!!!!!!!