Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал. Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
Я даже рад, что все возвращается к истокам. В прошлом веке мужик должен был сам ремонтировать все в хозяйстве в частном доме и по минимуму в квартире. Потом пошло - я в офисе сижу, это ниже моего достоинства смесители менять, пусть Иван с села меняет. Иван уехал в Польшу. Теперь или платить, или покупать разводной ключ.
PS Может, если бы он хоть раз менял смеситель, сделал бы быстрей? "Свой напарник" это может быть какой-то подсобник, который потом проплатит откат за заказ?
Унуноктий написав:Кривой рог за комуналь, а лет через 10 и в Чернигове и Черкасах и Житомире и в Сумах. Кому южнее то в Херсоне и Кировограде.
У вас много знакомых больных на голову психо...., сорри, людей, которые сдают хаты в Киеве и живут в Кривом Роге?
Лайфхак, mля ... Хотя кому и кобыла невеста.
Это ж депрессивный город - а там всегда ж.па по определению. Хотя можно 'снимать' хату за коммуналь, да
P.S. Лет через 10 и в Чернигове... А лет через 20-30 и в Киеве. А многие из нас кони двинут намного раньше...
Что вы имеете против кривого рога? Что лучше жить в Киеве имея 4000 грн. Или в кривом роге с 16000 грн.? Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Активному человеку нужна работа, с чем в Кривом Роге похуже. Пенсионеру нужна медицина, которая в Киеве получше. Зачем пенсионеру Кривой Рог, когда можно купить/снять квартиру или дом в дальнем пригороде?
Есть чердак. Я кроме Оли Поляковой не слышал ни от кого из знакомых про проблемы с крышей последнего этажа. Крыша течет только на даче, при чем раз в три года. Может косой дождь.
У меня есть опыт с протекающей крышей в хрущевке. Правда не в Киеве, а СПБ. Связано это с тем, что хозяин снес стену между проходной комнатой и спальней, уменьшив комнотнотность до однокомнатной. Перегородка с кузней была снесена и выстроена из гипсокартона(тоже считай снесена). В итоге когда начинал таять снег(при Вале Сосули Лазерной его хреново убирали), потолок местами был влажный. Но мне было пофиг. Я был молод и всеравно лиз заканчивался через месяц.
Фризе, с Новым Годом! Объясните, что случилось с Домом Руссова/Тарпаном? С возрастом он стал мудрее? Или это рынок развернулся или что? Для тех кто не в теме: дом в центре Одессы, который, якобы, не подлежал восстановлению и его можно было только снести. Для этого он два или три раза горел. Принадлежит Р.Тарпану, как и прчти весь квартал прилегающий к дому. дисклаймер: в качестве новогоднего оффтопа
Vlad442 написав:Активному человеку нужна работа, с чем в Кривом Роге похуже. Пенсионеру нужна медицина, которая в Киеве получше. Зачем пенсионеру Кривой Рог, когда можно купить/снять квартиру или дом в дальнем пригороде?
Добавить нечего. 'Слухай що розумна людина каже' (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ
investorkiev - стоп, стоп! - я нікому не раджу туди заходити!!! - я просто пишу, що бавлюсь з ними на мінімальну суму і все!!!! НІКОГО НЕ ЗАКЛИКАЮ ТУДИ ВКЛАДАТИСЬ!!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал. Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
я всю сантехніку зробив собі сам: - сральнік - ауннна - раковина в санвузлі - мойка на кухні - бойлер !!!!!!111 плюс до того всього розводка труб, пайка, розводка зливів в каналізаційну трубу
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 січ, 2020 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал. Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
я всю сантехніку зробив собі сам: - сральнік - ауннна - раковина в санвузлі - мойка на кухні - бойлер !!!!!!111
можно фоточки? я вот только что кран на кухне поменял