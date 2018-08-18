Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал. Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
я всю сантехніку зробив собі сам: - сральнік - ауннна - раковина в санвузлі - мойка на кухні - бойлер !!!!!!111
можно фоточки? я вот только что кран на кухне поменял
колись потім, після свят ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.
это вы так себя уговариваете к переезду на Крушу или в Патриотику? Правильно, нужно себя морально готовить к тому, что можешь себе позволить Ведь эти комплексы уже дороже вашей индикативной цены на НЛ (1500)
Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.
без жінки можна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:К сожалению в местах, где сдается за комуналь - жить не хочется.
А там где хочется жить - почему-то дорого...
чим погано в Коростені або Житомері?
В Жетомери за комуналь не снимешь. Приличная квартира/дом с более-менее ремонтом там обойдутся во вполне реальные денежки каждый месяц. Однозначно лучше Кр.рога - экология хорошая, много деревьев, чистая вода...
Если при этом еще и нормально поднять бабла в В2В по схеме 9% в неделю раз в 3 месяца( считаю ее оптимальной), то вообще парадиз..
airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал. Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
я всю сантехніку зробив собі сам: - сральнік - ауннна - раковина в санвузлі - мойка на кухні - бойлер !!!!!!111 плюс до того всього розводка труб, пайка, розводка зливів в каналізаційну трубу
airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал. Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
Я даже рад, что все возвращается к истокам. В прошлом веке мужик должен был сам ремонтировать все в хозяйстве в частном доме и по минимуму в квартире. Потом пошло - я в офисе сижу, это ниже моего достоинства смесители менять, пусть Иван с села меняет. Иван уехал в Польшу. Теперь или платить, или покупать разводной ключ.
PS Может, если бы он хоть раз менял смеситель, сделал бы быстрей? "Свой напарник" это может быть какой-то подсобник, который потом проплатит откат за заказ?
кста, цікавився темою, б.у. розвідний ключ на Почайні в барахольщиків 150 грн., але поки що взяв новий на 17 для заміни букси за 38 грн.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал. Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.
я всю сантехніку зробив собі сам: - сральнік - ауннна - раковина в санвузлі - мойка на кухні - бойлер !!!!!!111 плюс до того всього розводка труб, пайка, розводка зливів в каналізаційну трубу
В цоколі нікого не заллєш, то ж можна й ризикнути
для нікогонезалити є вводний вентиль, вийшов з дому на довго - повернув ручку на 90 градусів і чистий спокій
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Фризе, с Новым Годом! Объясните, что случилось с Домом Руссова/Тарпаном? С возрастом он стал мудрее? Или это рынок развернулся или что? Для тех кто не в теме: дом в центре Одессы, который, якобы, не подлежал восстановлению и его можно было только снести. Для этого он два или три раза горел. Принадлежит Р.Тарпану, как и прчти весь квартал прилегающий к дому.
Вас тоже с Новым Годом ! Тарпан давно в бегах и в розыске, как я понимаю было принято решение горсоветом отреставрировать разрушающийся памятник архитектуры, получилось очень красиво.
Что там с правом собственности не отслеживаю, но по традиции сразу после торжественного открытия дома прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников мэрии за возможную растрату средств.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
airmax78 написав:Фризе, с Новым Годом! Объясните, что случилось с Домом Руссова/Тарпаном? С возрастом он стал мудрее? Или это рынок развернулся или что? Для тех кто не в теме: дом в центре Одессы, который, якобы, не подлежал восстановлению и его можно было только снести. Для этого он два или три раза горел. Принадлежит Р.Тарпану, как и прчти весь квартал прилегающий к дому.
Вас тоже с Новым Годом ! Тарпан давно в бегах и в розыске, как я понимаю было принято решение горсоветом отреставрировать разрушающийся памятник архитектуры, получилось очень красиво.
Что там с правом собственности не отслеживаю, но по традиции сразу после торжественного открытия дома прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников мэрии за возможную растрату средств.
Понятно. Надеюсь у РТ этот дом и соседний (угловой) таки отжали.