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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2643264426452646>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:32

  Унуноктий написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

я всю сантехніку зробив собі сам:
- сральнік
- ауннна
- раковина в санвузлі
- мойка на кухні
- бойлер
!!!!!!111

можно фоточки?
я вот только что кран на кухне поменял

колись потім, після свят ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:35

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Недавно был на бульваре Гашека. Понял, почему на левом берегу многие так любят ПОХ. По сравнению с Гашека - ПОХ это просто парадиз. Несмотря на вонь, ветер, бетонные джунгли, запаркованность и т.п.

это вы так себя уговариваете к переезду на Крушу или в Патриотику? Правильно, нужно себя морально готовить к тому, что можешь себе позволить :D :D :D
Ведь эти комплексы уже дороже вашей индикативной цены на НЛ (1500)

Вы же меня знаете - я переобуваюсь на лету. Мне себя уговорить на Крушу - раз плюнуть. Главное, чтобы была хорошая цена. Увижу хорошую цену - сразу захочу жить на Круше.

без жінки можна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:38

  investorkiev написав:К сожалению в местах, где сдается за комуналь - жить не хочется.

А там где хочется жить - почему-то дорого...

чим погано в Коростені або Житомері?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:49

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:К сожалению в местах, где сдается за комуналь - жить не хочется.

А там где хочется жить - почему-то дорого...

чим погано в Коростені або Житомері?

В Жетомери за комуналь не снимешь. Приличная квартира/дом с более-менее ремонтом там обойдутся во вполне реальные денежки каждый месяц. Однозначно лучше Кр.рога - экология хорошая, много деревьев, чистая вода...

Если при этом еще и нормально поднять бабла в В2В по схеме 9% в неделю раз в 3 месяца( считаю ее оптимальной), то вообще парадиз..

В Кривом Роге есть вполне приличные районы.
вот самый центр 2000 грн в месяц двушка https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-kvar ... 1;promoted
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

я всю сантехніку зробив собі сам:
- сральнік
- ауннна
- раковина в санвузлі
- мойка на кухні
- бойлер
!!!!!!111
плюс до того всього розводка труб, пайка, розводка зливів в каналізаційну трубу
В цоколі нікого не заллєш, то ж можна й ризикнути
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:51

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

Я даже рад, что все возвращается к истокам.
В прошлом веке мужик должен был сам ремонтировать все в хозяйстве в частном доме и по минимуму в квартире. Потом пошло - я в офисе сижу, это ниже моего достоинства смесители менять, пусть Иван с села меняет. Иван уехал в Польшу. Теперь или платить, или покупать разводной ключ.

PS Может, если бы он хоть раз менял смеситель, сделал бы быстрей? "Свой напарник" это может быть какой-то подсобник, который потом проплатит откат за заказ?

кста, цікавився темою, б.у. розвідний ключ на Почайні в барахольщиків 150 грн., але поки що взяв новий на 17 для заміни букси за 38 грн.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:56

  Faceless написав:
flyman написав:
  airmax78 написав:Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.
Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

я всю сантехніку зробив собі сам:
- сральнік
- ауннна
- раковина в санвузлі
- мойка на кухні
- бойлер
!!!!!!111
плюс до того всього розводка труб, пайка, розводка зливів в каналізаційну трубу
В цоколі нікого не заллєш, то ж можна й ризикнути

для нікогонезалити є вводний вентиль, вийшов з дому на довго - повернув ручку на 90 градусів і чистий спокій
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:58

  airmax78 написав:Фризе, с Новым Годом! Объясните, что случилось с Домом Руссова/Тарпаном? С возрастом он стал мудрее? Или это рынок развернулся или что?
Для тех кто не в теме: дом в центре Одессы, который, якобы, не подлежал восстановлению и его можно было только снести. Для этого он два или три раза горел. Принадлежит Р.Тарпану, как и прчти весь квартал прилегающий к дому.


Вас тоже с Новым Годом !
Тарпан давно в бегах и в розыске, как я понимаю было принято решение горсоветом отреставрировать разрушающийся памятник архитектуры, получилось очень красиво.

Что там с правом собственности не отслеживаю, но по традиции сразу после торжественного открытия дома прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников мэрии за возможную растрату средств.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот купил в Леруа марлене новый кран с лейкой и сам установилЗображення

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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:03

  freeze написав:
  airmax78 написав:Фризе, с Новым Годом! Объясните, что случилось с Домом Руссова/Тарпаном? С возрастом он стал мудрее? Или это рынок развернулся или что?
Для тех кто не в теме: дом в центре Одессы, который, якобы, не подлежал восстановлению и его можно было только снести. Для этого он два или три раза горел. Принадлежит Р.Тарпану, как и прчти весь квартал прилегающий к дому.


Вас тоже с Новым Годом !
Тарпан давно в бегах и в розыске, как я понимаю было принято решение горсоветом отреставрировать разрушающийся памятник архитектуры, получилось очень красиво.

Что там с правом собственности не отслеживаю, но по традиции сразу после торжественного открытия дома прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников мэрии за возможную растрату средств.

Понятно. Надеюсь у РТ этот дом и соседний (угловой) таки отжали.
airmax78
 
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