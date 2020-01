Додано: Сер 01 січ, 2020 21:32

Унуноктий написав: flyman написав: airmax78 написав: Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.

Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов. Ситуация с сантехниками в Одессе следующая: все кто по рекомендации - посылают до 8.01 нах. Нашел одного через одесский форум. Тот, который с форума - послал, но передал заказ "своему напарнику". За напарником пришлось самому поехать на машине. Таджик, 50 лет, только приехал в Одессу. Из всего набора инструментов: ржавый разводной кьюч и пистолет для силикона. Ну, вроде, не пьет - и то слава Богу. 1000 грн. За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои. Но ипался он долго. Так что заработал.Такие дела ребята. Иду в сантехники без вариантов.

я всю сантехніку зробив собі сам:

- сральнік

- ауннна

- раковина в санвузлі

- мойка на кухні

- бойлер

!!!!!!111 я всю сантехніку зробив собі сам:- сральнік- ауннна- раковина в санвузлі- мойка на кухні- бойлер!!!!!!111

можно фоточки?

я вот только что кран на кухне поменял можно фоточки?я вот только что кран на кухне поменял

колись потім, після свят ... колись потім, після свят ...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/