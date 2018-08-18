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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2020 22:49
Унуноктий написав:
Вот купил в Леруа марлене новый кран с лейкой и сам установил
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а что такая мойка ущербная ??
ЗЫ а осмос поставить сам осилишь ?
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plugatyrev
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:08
plugatyrev написав: Унуноктий написав:
Вот купил в Леруа марлене новый кран с лейкой и сам установил
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
а что такая мойка ущербная ??
ЗЫ а осмос поставить сам осилишь ?
степ бай степ, на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет....
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Унуноктий
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:17
Унуноктий написав:
Вот купил в Леруа марлене новый кран с лейкой и сам установил
Вот если б ты этот смеситель сам изготовил из куска железа и установил, тогда да. А так, нашел чем гордиться.
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artlife
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:18
... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет....
[/quote]
какие интимные подробности в новом году пошли..))
что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..
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plugatyrev
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:27
plugatyrev написав:
... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет....
какие интимные подробности в новом году пошли..))
что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..[/quote]
дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?
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Унуноктий
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:31
Унуноктий написав: plugatyrev написав:
... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет....
какие интимные подробности в новом году пошли..))
что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..
дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?[/quote]
ну маленькую дырочку можно и на хомут взять. а паяльник свой ?...
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plugatyrev
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:34
plugatyrev написав: Унуноктий написав: plugatyrev написав:
... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет....
какие интимные подробности в новом году пошли..))
что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..
дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?
ну маленькую дырочку можно и на хомут взять. а паяльник свой ?...
[/quote]
какой хомут в пластиковой трубе? выпилял кусок и впаял кусок, паяльник в леруа несколько лет назад куплен за 200 гривен
на крыше хозблока спаял змейку из труб которые на сонце нагреваются и в бойлер нагретая вода стекает, уменьшил счёт на электричество в 2 раза, бухгалтер кооператива недобро косится когда снимает показания за электричество
дача в круглике, до дома 16 км от парадного до ворот
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Унуноктий
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