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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2643264426452646

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:49

  Унуноктий написав:Вот купил в Леруа марлене новый кран с лейкой и сам установилЗображення

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

а что такая мойка ущербная ??

ЗЫ а осмос поставить сам осилишь ? :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:08

  plugatyrev написав:
  Унуноктий написав:Вот купил в Леруа марлене новый кран с лейкой и сам установилЗображення

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

а что такая мойка ущербная ??

ЗЫ а осмос поставить сам осилишь ? :mrgreen:

степ бай степ, на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... :)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:17

  Унуноктий написав:Вот купил в Леруа марлене новый кран с лейкой и сам установилЗображення


Вот если б ты этот смеситель сам изготовил из куска железа и установил, тогда да. А так, нашел чем гордиться.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:18

... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... :)[/quote]

какие интимные подробности в новом году пошли..))

что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:27

  plugatyrev написав:... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... :)


какие интимные подробности в новом году пошли..))

что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..[/quote]
дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:31

  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... :)


какие интимные подробности в новом году пошли..))

что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..

дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?[/quote]
ну маленькую дырочку можно и на хомут взять. а паяльник свой ?... :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:34

  plugatyrev написав:
  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... :)


какие интимные подробности в новом году пошли..))

что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..

дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?

ну маленькую дырочку можно и на хомут взять. а паяльник свой ?... :mrgreen:[/quote]
какой хомут в пластиковой трубе? выпилял кусок и впаял кусок, паяльник в леруа несколько лет назад куплен за 200 гривен
на крыше хозблока спаял змейку из труб которые на сонце нагреваются и в бойлер нагретая вода стекает, уменьшил счёт на электричество в 2 раза, бухгалтер кооператива недобро косится когда снимает показания за электричество :)
дача в круглике, до дома 16 км от парадного до ворот :)
Унуноктий
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  #<1 ... 2643264426452646
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