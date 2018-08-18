Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06

Имеем то,что имеем.Заработать на квадраты - тяжело, поскольку весь реальный навар оседает в карманах конечных бенифициаров кланово-олигархо -монопольной системы.Человек с трудом накапливает средства , и тут - бах и эти игры в наперсток.Иначе как игрой в наперсток я эти движения с ОВГЗ - не назову.Вы только, посмотрите,чисто для примера, на упомянутый здесь не единожды ЖК "Тетрис", понимаю,что место козырное, и что с приколами строят, качественное, на фоне откровенного шлака,запрудившего город - смотрится привлекательно. Но это ж все равно-высотки, не малоэтажное как это принято во многих европейских столицах , ну и по стандартам премиум жилья - ну таке.Сколько там квартира - от 5 млн.грн. до 23 млн. грн. за один объект.В странах старой Европы за такие деньги можно взять также очень-очень неплохое жилье в крупных городах и в престижных районах.А ведь и уровень доходов, и экономики (некоторые крупные города имеют бюджет одной страны) - просто несравнимы.Тут пару слов я о недвижимости упомянул,также - просил бы не стирать это сообщение.Поскольку о недвижимости упомянуто в контексте валютных курсов.При курсах 22,23, и даже 25 - недвижимость просто устремится в космос, такими темпами и до пузыря недалеко будет, а там и до очередного кризиса рукой подать.Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .