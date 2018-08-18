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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2643264426452646

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:17

  Унуноктий написав:Вот купил в Леруа марлене новый кран с лейкой и сам установилЗображення


Вот если б ты этот смеситель сам изготовил из куска железа и установил, тогда да. А так, нашел чем гордиться.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:18

... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... :)[/quote]

какие интимные подробности в новом году пошли..))

что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:27

  plugatyrev написав:... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... :)


какие интимные подробности в новом году пошли..))

что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..[/quote]
дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:31

  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... :)


какие интимные подробности в новом году пошли..))

что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..

дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?[/quote]
ну маленькую дырочку можно и на хомут взять. а паяльник свой ?... :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:34

  plugatyrev написав:
  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... :)


какие интимные подробности в новом году пошли..))

что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..

дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?

ну маленькую дырочку можно и на хомут взять. а паяльник свой ?... :mrgreen:[/quote]
какой хомут в пластиковой трубе? выпилял кусок и впаял кусок, паяльник в леруа несколько лет назад куплен за 200 гривен
на крыше хозблока спаял змейку из труб которые на сонце нагреваются и в бойлер нагретая вода стекает, уменьшил счёт на электричество в 2 раза, бухгалтер кооператива недобро косится когда снимает показания за электричество :)
дача в круглике, до дома 16 км от парадного до ворот :)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:46

про рокету

viewtopic.php?p=4832024#p4832024

  L написав:У принципі Вам, як психологу, має бути зрозуміло, що "гривнева" піраміда посипеться саме на людській психології - боязні "опинитися у відчіпленому вагоні": всі зараз з радістю отримують високі відсотки по ОВДП чи депосертифікатах, при цьому розуміючи, що набір гривневої безготівки не корелюється із зростанням виробництва, тобто не забезпечений товаром. Тому в потрібний момент (до того як це почнуть робити інші) необхідно перевести гривневі активи в більш безпечні. І це буде явно не нерухомість, яка останнім часом стрімко дорожчала в країні, де маємо серйозне зменшення населення, при цьому обсяги будівництва зашкалюють.
Мова йде не тільки про "пересічних інвесторів", які, незважаючи на "життя в кедах", влетять з вірогідністю 99%, а й про "інформованих". Останні, хоч і мають домовленості з "небожителями", які визначають курс, про отримання інфи в потрібний момент, але все таки десь глибоко всередині розуміють, що їх з цієї інфо можуть прокинути і тому почнуть виходити з цього "про всяк випадок" завчасно. Тоді і піде "ланцюгова реакція".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06

  flyman написав:для нікогонезалити є вводний вентиль, вийшов з дому на довго - повернув ручку на 90 градусів і чистий спокій

А так же перед тем идти спать, а то еще проснешься по колено в воде...
вариантов не делать так всего аж два
1. качественные трубы-фитинги + сантехника+ качественная установка
2. автономные антипотопы с кучей датчиков
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4832086#p4832086

Имеем то,что имеем.
Заработать на квадраты - тяжело, поскольку весь реальный навар оседает в карманах конечных бенифициаров кланово-олигархо -монопольной системы.

Человек с трудом накапливает средства , и тут - бах и эти игры в наперсток.

Иначе как игрой в наперсток я эти движения с ОВГЗ - не назову.

Вы только, посмотрите,чисто для примера, на упомянутый здесь не единожды ЖК "Тетрис", понимаю,что место козырное, и что с приколами строят, качественное, на фоне откровенного шлака,запрудившего город - смотрится привлекательно. Но это ж все равно-высотки, не малоэтажное как это принято во многих европейских столицах , ну и по стандартам премиум жилья - ну таке.
Сколько там квартира - от 5 млн.грн. до 23 млн. грн. за один объект.

В странах старой Европы за такие деньги можно взять также очень-очень неплохое жилье в крупных городах и в престижных районах.

А ведь и уровень доходов, и экономики (некоторые крупные города имеют бюджет одной страны) - просто несравнимы.

Тут пару слов я о недвижимости упомянул,

также - просил бы не стирать это сообщение.

Поскольку о недвижимости упомянуто в контексте валютных курсов.

При курсах 22,23, и даже 25 - недвижимость просто устремится в космос, такими темпами и до пузыря недалеко будет, а там и до очередного кризиса рукой подать.

Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:10

  airmax78 написав:За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои.

Мах, пока искал и ездил за таджиком... можно было не спеша с перекурами и самому заменить... отвертка и пара ключей ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:21

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:За замену сифона под ванной и замену смесителя на кухне. Все комплектующие и расходники, естественно мои.

Мах, пока искал и ездил за таджиком... можно было не спеша с перекурами и самому заменить... отвертка и пара ключей ;)

1) Максик не курит
2) был шабат
Унуноктий
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