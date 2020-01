Додано: Чет 02 січ, 2020 09:46

L написав: У принципі Вам, як психологу, має бути зрозуміло, що "гривнева" піраміда посипеться саме на людській психології - боязні "опинитися у відчіпленому вагоні": всі зараз з радістю отримують високі відсотки по ОВДП чи депосертифікатах, при цьому розуміючи, що набір гривневої безготівки не корелюється із зростанням виробництва, тобто не забезпечений товаром. Тому в потрібний момент (до того як це почнуть робити інші) необхідно перевести гривневі активи в більш безпечні. І це буде явно не нерухомість, яка останнім часом стрімко дорожчала в країні, де маємо серйозне зменшення населення, при цьому обсяги будівництва зашкалюють.

Мова йде не тільки про "пересічних інвесторів", які, незважаючи на "життя в кедах", влетять з вірогідністю 99%, а й про "інформованих". Останні, хоч і мають домовленості з "небожителями", які визначають курс, про отримання інфи в потрібний момент, але все таки десь глибоко всередині розуміють, що їх з цієї інфо можуть прокинути і тому почнуть виходити з цього "про всяк випадок" завчасно. Тоді і піде "ланцюгова реакція".

