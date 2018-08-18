Вот если б ты этот смеситель сам изготовил из куска железа и установил, тогда да. А так, нашел чем гордиться.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:17
Додано: Сер 01 січ, 2020 23:18
... на даче трубы сам паяю после зимы уже пару лет.... [/quote]
какие интимные подробности в новом году пошли..))
что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..
Додано: Сер 01 січ, 2020 23:27
какие интимные подробности в новом году пошли..))
что ж там за дача то такая что трубы рвет?! вагончик, сарай? а что . воду перед зимой спустить с системы не судьба ?..[/quote]
дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?
Додано: Сер 01 січ, 2020 23:31
дача именно дача, а не дом... воду спускаю но иногда остаётся в системе и рвёт трубу как правило маленькая дырочка...
или вы считаете что дача должна быть огромной доминой?[/quote]
ну маленькую дырочку можно и на хомут взять. а паяльник свой ?...
Додано: Сер 01 січ, 2020 23:34
ну маленькую дырочку можно и на хомут взять. а паяльник свой ?... [/quote]
какой хомут в пластиковой трубе? выпилял кусок и впаял кусок, паяльник в леруа несколько лет назад куплен за 200 гривен
на крыше хозблока спаял змейку из труб которые на сонце нагреваются и в бойлер нагретая вода стекает, уменьшил счёт на электричество в 2 раза, бухгалтер кооператива недобро косится когда снимает показания за электричество
дача в круглике, до дома 16 км от парадного до ворот
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:46
про рокету
viewtopic.php?p=4832024#p4832024
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06
А так же перед тем идти спать, а то еще проснешься по колено в воде...
вариантов не делать так всего аж два
1. качественные трубы-фитинги + сантехника+ качественная установка
2. автономные антипотопы с кучей датчиков
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4832086#p4832086
Имеем то,что имеем.
Заработать на квадраты - тяжело, поскольку весь реальный навар оседает в карманах конечных бенифициаров кланово-олигархо -монопольной системы.
Человек с трудом накапливает средства , и тут - бах и эти игры в наперсток.
Иначе как игрой в наперсток я эти движения с ОВГЗ - не назову.
Вы только, посмотрите,чисто для примера, на упомянутый здесь не единожды ЖК "Тетрис", понимаю,что место козырное, и что с приколами строят, качественное, на фоне откровенного шлака,запрудившего город - смотрится привлекательно. Но это ж все равно-высотки, не малоэтажное как это принято во многих европейских столицах , ну и по стандартам премиум жилья - ну таке.
Сколько там квартира - от 5 млн.грн. до 23 млн. грн. за один объект.
В странах старой Европы за такие деньги можно взять также очень-очень неплохое жилье в крупных городах и в престижных районах.
А ведь и уровень доходов, и экономики (некоторые крупные города имеют бюджет одной страны) - просто несравнимы.
Тут пару слов я о недвижимости упомянул,
также - просил бы не стирать это сообщение.
Поскольку о недвижимости упомянуто в контексте валютных курсов.
При курсах 22,23, и даже 25 - недвижимость просто устремится в космос, такими темпами и до пузыря недалеко будет, а там и до очередного кризиса рукой подать.
Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:10
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:21
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