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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:39
galadriel написав:
Ага. Например в е.еня хз какой области
Как по мне - комфорт и удобство должны стоять на первом месте.
А вы реально считаете город Киев комфортным и удобным?
))
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