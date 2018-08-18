Додано: Чет 02 січ, 2020 12:52

galadriel написав: Да. Да.

trololo написав: Всех с Новым годом! Помогите решить спор с товарищами - какое направление пригорода на правом берегу самое менее проблемное с точки зрения утреннего и вечернего трафика? Где смотреть участок для дома? Если принять какую то среднюю точку, типа универмага Украина?

1. Гатное-Хотов

2. Петровцы старые новые

3. Гореничи-Белогородка Всех с Новым годом! Помогите решить спор с товарищами - какое направление пригорода на правом берегу самое менее проблемное с точки зрения утреннего и вечернего трафика? Где смотреть участок для дома? Если принять какую то среднюю точку, типа универмага Украина?1. Гатное-Хотов2. Петровцы старые новые3. Гореничи-Белогородка

Тогда вопросов нетНо для меня - нет, мой родной город на сегодня - ужасно некомфортный и неудобный и тренд идёт на усугубление, вместо улучшения...Самое лучшее пригородное направление с точки зрения дорог и трафика - Обуховское, там пустая офигенная трасса которая переходит в Столичное шоссе которое всегда содержится в идеале по причинам наличия КЗ. Но там городской полигон (свалка) который сильно ограничивает варианты по участкам.Хотов имеет один из выходов на Столичное шоссе, что дает возможность теоретически пользоваться этими плюсами.Если говорить о перечисленных направлениях, то на сегодня я каждый вечер вижу тянучку в сторону выезда из города на своем проспекте Победы, ехать реально тяжело.Практически каждое утро весь пригород упирается в длинную тянучку по всему проспекту Победы. Хвост где-то в районе м. Житомирской. Но иногда и дальше.Проблема этого направления еще и в том что по пятницам народ валит в свои Житомиры и там стабильно всё крепенько стоитПетровцы - там с одной стороны выезд из города полегче и редко когда стоит и проблемы будут лишь в самих Петровцах где узкие дороги пойдут уже, а с другой стороны Богатырская упирается в никуда. Оттуда выезжать куда-то в центр это толкаться по узким улицам со светофорами или тянуться через Набережную. Вечером соответственно попасть на Богатырскую тоже напряжно.Одесская трасса - пока достаточно легко едет, Голосеевский проспект и Васильковская конечно тянутся, но там уже поживее.ИМХО если выбирать между этим всем, то я бы смотрел на Хотов. Прикольная холмистая местность, есть возможность выбирать между Одесской трассой и Столичным шоссе.