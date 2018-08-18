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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2644264526462647

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Ага. Например в е.еня хз какой области :lol:

Как по мне - комфорт и удобство должны стоять на первом месте.

А вы реально считаете город Киев комфортным и удобным? :)))
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:07

Всех с Новым годом! Помогите решить спор с товарищами - какое направление пригорода на правом берегу самое менее проблемное с точки зрения утреннего и вечернего трафика? Где смотреть участок для дома? Если принять какую то среднюю точку, типа универмага Украина?
1. Гатное-Хотов
2. Петровцы старые новые
3. Гореничи-Белогородка
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:23

  Santehnik написав:
  galadriel написав:Ага. Например в е.еня хз какой области :lol:

Как по мне - комфорт и удобство должны стоять на первом месте.

А вы реально считаете город Киев комфортным и удобным? :)))


Да.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:43

  trololo написав:Всех с Новым годом! Помогите решить спор с товарищами - какое направление пригорода на правом берегу самое менее проблемное с точки зрения утреннего и вечернего трафика? Где смотреть участок для дома? Если принять какую то среднюю точку, типа универмага Украина?
1. Гатное-Хотов
2. Петровцы старые новые
3. Гореничи-Белогородка


2. Петровцы старые новые
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Да.

Тогда вопросов нет :)
Но для меня - нет, мой родной город на сегодня - ужасно некомфортный и неудобный и тренд идёт на усугубление, вместо улучшения...

  trololo написав:Всех с Новым годом! Помогите решить спор с товарищами - какое направление пригорода на правом берегу самое менее проблемное с точки зрения утреннего и вечернего трафика? Где смотреть участок для дома? Если принять какую то среднюю точку, типа универмага Украина?
1. Гатное-Хотов
2. Петровцы старые новые
3. Гореничи-Белогородка

Самое лучшее пригородное направление с точки зрения дорог и трафика - Обуховское, там пустая офигенная трасса которая переходит в Столичное шоссе которое всегда содержится в идеале по причинам наличия КЗ. Но там городской полигон (свалка) который сильно ограничивает варианты по участкам.
Хотов имеет один из выходов на Столичное шоссе, что дает возможность теоретически пользоваться этими плюсами.
Если говорить о перечисленных направлениях, то на сегодня я каждый вечер вижу тянучку в сторону выезда из города на своем проспекте Победы, ехать реально тяжело.
Практически каждое утро весь пригород упирается в длинную тянучку по всему проспекту Победы. Хвост где-то в районе м. Житомирской. Но иногда и дальше.
Проблема этого направления еще и в том что по пятницам народ валит в свои Житомиры и там стабильно всё крепенько стоит :)
Петровцы - там с одной стороны выезд из города полегче и редко когда стоит и проблемы будут лишь в самих Петровцах где узкие дороги пойдут уже, а с другой стороны Богатырская упирается в никуда. Оттуда выезжать куда-то в центр это толкаться по узким улицам со светофорами или тянуться через Набережную. Вечером соответственно попасть на Богатырскую тоже напряжно.
Одесская трасса - пока достаточно легко едет, Голосеевский проспект и Васильковская конечно тянутся, но там уже поживее.

ИМХО если выбирать между этим всем, то я бы смотрел на Хотов. Прикольная холмистая местность, есть возможность выбирать между Одесской трассой и Столичным шоссе.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:27

  Унуноктий написав:
airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
Уже 6 место

А помните, год назад... )))
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:34

  trololo написав:Всех с Новым годом! Помогите решить спор с товарищами - какое направление пригорода на правом берегу самое менее проблемное с точки зрения утреннего и вечернего трафика? Где смотреть участок для дома? Если принять какую то среднюю точку, типа универмага Украина?
1. Гатное-Хотов
2. Петровцы старые новые
3. Гореничи-Белогородка

Шо не говоры ,а лучший город - Бровары :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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