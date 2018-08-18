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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:58
Унуноктий написав: Santehnik написав: galadriel написав:
Ага. Например в е.еня хз какой области
Как по мне - комфорт и удобство должны стоять на первом месте.
А вы реально считаете город Киев комфортным и удобным?
))
Вот и я не понимаю... Что в Киеве хорошего?
Тут что театралы нах собрались? Или ценители современного арт искуства? Жлобы обыкновенные....
В Киеве есть работа, этого достаточно. Сегодня знакомый владелец нескольких точек на рынке жаловался, что не может найти грузчика - нужен по утрам/вечерам на пару часов в день, 500 грн в день... Столица )
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Mazay256
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:18
flyman написав:
Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .
На верхней палубе играет оркестр,
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.
Но никто не хочет и думать о том,
Пока «Титаник» плывет.
Никто не хочет и думать о том,
Пока, пока «Титаник» плывет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:20
Mazay256 написав:
В Киеве есть работа, этого достаточно.
Ищу зарплатодателя. Работодателей прошу не беспокоить
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:30
Serg-ik написав: Mazay256 написав:
В Киеве есть работа, этого достаточно.
Ищу зарплатодателя. Работодателей прошу не беспокоить
Такого тоже хватает )
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:36
Унуноктий написав:
Что в Киеве хорошего?
Тут что театралы нах собрались? Или ценители современного арт искуства? Жлобы обыкновенные....
Чиновникам хорошо на распиле гос бюджета. Большому бизнесу хорошо на заработках из бюджета и на большом количестве потребителей Потребителям хорошо, что зарплата выше, чем по остальной стране, а цена в АТБ одинакова по всей стране, коммуналка киевская дешевле, чем в регионах , особенно маленьких городах. Толпою проще выживать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:42
Унуноктий написав: Santehnik написав: galadriel написав:
Ага. Например в е.еня хз какой области
Как по мне - комфорт и удобство должны стоять на первом месте.
А вы реально считаете город Киев комфортным и удобным?
))
Вот и я не понимаю... Что в Киеве хорошего?
Тут что театралы нах собрались? Или ценители современного арт искуства? Жлобы обыкновенные....
Ок, ну если из Киева переезжать, то куда конкретно?
В Украине аналогов я не вижу, только за границу.
Киев vs Кривой рог это смешно. Зеленский оттуда сюда приехал, а не наоборот.
Одесса? Только моряки и контрабас.
Львов? Скоро выедет весь на клубнику.
Харьков? Заточен на промышленность и науку - т.е не вписывается в аграрную сверхдержаву.
Донецк? Пока не доступен.
Днепр? Снова умирающая промышленность.
Все, больше вариантов не осталось...
Только Киев, только хардкор!
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investorkiev
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:01
Santehnik написав: galadriel написав:
Да.
Тогда вопросов нет
Но для меня - нет, мой родной город на сегодня - ужасно некомфортный и неудобный и тренд идёт на усугубление, вместо улучшения...
Долго не хотелось отвечать и развивать тему, ну ок.
Я не буду вас переубеждать. Для меня Киев - лучший город для проживания сейчас. Во-первых - столица. Намного проще найти работу, даже временную. Проще найти нужного специалиста (как-то открыли пару позиций в Киеве - неожиданно дохрена ОЧЕНЬ классных спецов прислало свои резюме - пришлось хорошо подготовиться чтобы отобрать лучших
).
В случае проблем со здоровьем (коих пока не случалось) - думаю, в Киеве меня отремонтируют лучше всего.
Опять же, все центральные офисы в Киеве, если что - порешать можно всё, не выезжая в др.город.
Транспорт - лучше чем во всех обл.центрах (два аэропорта, метро, куча маршруток, такси).
Самые высокие цены на аренду по Украине - поэтому на полученное бабло можно снимать где захочешь (даже в Кривом Роге, хотя нахрена - не понимаю, там очень хреновая экология, а это ключевой минус).
К пенсии можно продать свою квартиру в Киеве и переехать в пригород, разницу просто просадить в старости (как вариант) или отдать детям-внукам.
Конечно, после проживания в ЕС Киев выглядит мягко говоря не айс - грязно, раздолбано и грубо, да. Ну маємо шо маємо. Думаю, остальные обл.центры выглядят ещё хуже.
Как-то так.
Считаете, что в Киеве некомфортно и неудобно и тренд в худшую сторону (да, имеете полное право так считать), предложите две-три альтернативы на выбор в пределах Украины и обоснуйте.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:05
Mazay256 написав:
В Киеве есть работа, этого достаточно.
Труъ-лендлорду работа не нужна. Еще немного полета на ракете и доходы от аренды пары однух в Медовом позволят припеваючи жить в Дубае, Женеве, Монреале - да где угодно!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:06
investorkiev написав:
Киев vs Кривой рог это смешно. Зеленский оттуда сюда приехал, а не наоборот.
Одесса? Только моряки и контрабас.
Львов? Скоро выедет весь на клубнику.
Харьков? Заточен на промышленность и науку - т.е не вписывается в аграрную сверхдержаву.
Донецк? Пока не доступен.
Днепр? Снова умирающая промышленность.
Все, больше вариантов не осталось...
Только Киев, только хардкор!
А чё это Донецк не доступен??? Свои люди у власти, Бандера не герой, МВФ нету, соросят нету, коммуналка шаровая, цены супер. На блок посту не пропускают?
главное оружие рашистов - ложь
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