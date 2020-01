Додано: Чет 02 січ, 2020 21:01

Santehnik написав: galadriel написав: Да. Да.

Тогда вопросов нет

Но для меня - нет, мой родной город на сегодня - ужасно некомфортный и неудобный и тренд идёт на усугубление, вместо улучшения...

Долго не хотелось отвечать и развивать тему, ну ок.



Я не буду вас переубеждать. Для меня Киев - лучший город для проживания сейчас. Во-первых - столица. Намного проще найти работу, даже временную. Проще найти нужного специалиста (как-то открыли пару позиций в Киеве - неожиданно дохрена ОЧЕНЬ классных спецов прислало свои резюме - пришлось хорошо подготовиться чтобы отобрать лучших ).

В случае проблем со здоровьем (коих пока не случалось) - думаю, в Киеве меня отремонтируют лучше всего.

Опять же, все центральные офисы в Киеве, если что - порешать можно всё, не выезжая в др.город.

Транспорт - лучше чем во всех обл.центрах (два аэропорта, метро, куча маршруток, такси).

Самые высокие цены на аренду по Украине - поэтому на полученное бабло можно снимать где захочешь (даже в Кривом Роге, хотя нахрена - не понимаю, там очень хреновая экология, а это ключевой минус).

К пенсии можно продать свою квартиру в Киеве и переехать в пригород, разницу просто просадить в старости (как вариант) или отдать детям-внукам.



Конечно, после проживания в ЕС Киев выглядит мягко говоря не айс - грязно, раздолбано и грубо, да. Ну маємо шо маємо. Думаю, остальные обл.центры выглядят ещё хуже.



Как-то так.



