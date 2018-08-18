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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:21
trololo написав:
Донецк... Бандера не герой, МВФ нету, соросят нету, коммуналка шаровая, цены супер.
Верю, что в будущем такое можно будет сказать про всю Украину!
Что касается недоступности - мы же про широкий загал говорим, в Донецк массово не поедут, да и раньше не ехали. Это город промышленности и шахтеров - город сложных и тяжелых профессий.
Намного лучше в уютненьком теплом офисе кликать мышкой за большую зарплату, а это лучше всего доступно в Киеве.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:31
Mazay256 написав: Унуноктий написав: Santehnik написав:
А вы реально считаете город Киев комфортным и удобным?
))
Вот и я не понимаю... Что в Киеве хорошего?
Тут что театралы нах собрались? Или ценители современного арт искуства? Жлобы обыкновенные....
В Киеве есть работа, этого достаточно. Сегодня знакомый владелец нескольких точек на рынке жаловался, что не может найти грузчика - нужен по утрам/вечерам на пару часов в день, 500 грн в день... Столица )
мы говорили о том что пенсионер может сдать квартиру в киеве а переехать в условный Кривой рог где можно снять квартиру "за комуналь". На разницу в 10 000 грн + пенсия жить неплохо. Но мне тут написали фу-фу-фу как можно уехать из киева....
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:34
investorkiev написав: Унуноктий написав: Santehnik написав:
А вы реально считаете город Киев комфортным и удобным?
))
Вот и я не понимаю... Что в Киеве хорошего?
Тут что театралы нах собрались? Или ценители современного арт искуства? Жлобы обыкновенные....
Ок, ну если из Киева переезжать, то куда конкретно?
В Украине аналогов я не вижу, только за границу.
Киев vs Кривой рог это смешно. Зеленский оттуда сюда приехал, а не наоборот.
Одесса? Только моряки и контрабас.
Львов? Скоро выедет весь на клубнику.
Харьков? Заточен на промышленность и науку - т.е не вписывается в аграрную сверхдержаву.
Донецк? Пока не доступен.
Днепр? Снова умирающая промышленность.
Все, больше вариантов не осталось...
Только Киев, только хардкор!
вот представь, ты пенсионер и нефига не делаешь... какая тебе разница откуда лететь в египет из киева или с кривого рога?
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:36
Mazay256 написав:
В Киеве есть работа, этого достаточно. Сегодня знакомый владелец нескольких точек на рынке
жаловался, что не может найти грузчика - нужен по утрам/вечерам на пару часов в день, 500 грн в день... Столица )
Судя по выделенному, там нужно тонны таскать. За 500 в день. Понятно, почему он найти не может.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:37
galadriel написав: Santehnik написав:
Тогда вопросов нет
Но для меня - нет, мой родной город на сегодня - ужасно некомфортный и неудобный и тренд идёт на усугубление, вместо улучшения...
Долго не хотелось отвечать и развивать тему, ну ок.
Я не буду вас переубеждать. Для меня Киев - лучший город для проживания сейчас. Во-первых - столица. Намного проще найти работу, даже временную. Проще найти нужного специалиста (как-то открыли пару позиций в Киеве - неожиданно дохрена ОЧЕНЬ классных спецов прислало свои резюме - пришлось хорошо подготовиться чтобы отобрать лучших
).
В случае проблем со здоровьем (коих пока не случалось) - думаю, в Киеве меня отремонтируют лучше всего.
Опять же, все центральные офисы в Киеве, если что - порешать можно всё, не выезжая в др.город.
Транспорт - лучше чем во всех обл.центрах (два аэропорта, метро, куча маршруток, такси).
Самые высокие цены на аренду по Украине - поэтому на полученное бабло можно снимать где захочешь (даже в Кривом Роге, хотя нахрена - не понимаю, там очень хреновая экология, а это ключевой минус).
К пенсии можно продать свою квартиру в Киеве и переехать в пригород, разницу просто просадить в старости (как вариант) или отдать детям-внукам.
Конечно, после проживания в ЕС Киев выглядит мягко говоря не айс - грязно, раздолбано и грубо, да. Ну маємо шо маємо. Думаю, остальные обл.центры выглядят ещё хуже.
Как-то так.
Считаете, что в Киеве некомфортно и неудобно и тренд в худшую сторону (да, имеете полное право так считать), предложите две-три альтернативы на выбор в пределах Украины и обоснуйте.
вы тупая??? я писал пенсионер может сдать квартиру в киеве и переехать там где за комуналь сдаётся.... и вот б*** читаю "Самые высокие цены на аренду по Украине - поэтому на полученное бабло можно снимать где захочешь (даже в Кривом Роге, хотя нахрена - не понимаю, там очень хреновая экология, а это ключевой минус)."
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:39
plugatyrev написав: Gastarbaiter написав: Mazay256 написав:
В Киеве есть работа, этого достаточно.
Труъ-лендлорду работа не нужна. Еще немного полета на ракете и доходы от аренды пары однух в Медовом позволят припеваючи жить в Дубае, Женеве, Монреале - да где угодно!
там мойка на кухне из позднего совка-ранней незалежности, какой нах монреаль ???
мойку купил год назад... за модой на мойки не слежу если честно....
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:40
Унуноктий написав:
мы говорили о том что пенсионер может сдать квартиру в киеве а переехать в условный Кривой рог где можно снять квартиру "за комуналь". На разницу в 10 000 грн + пенсия жить неплохо. Но мне тут написали фу-фу-фу как можно уехать из киева....
В Кривом роге за коммунальные? У пенса квартира в таком состоянии, что ее можно сдать за 10?
Что-то в расчетах не сходится.
Сдавать это бизнес со своими тонкостями. Пенсионер такого насдает, что еще доложить придется.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:45
Mazay256 написав:
В Киеве есть работа, этого достаточно. Сегодня знакомый владелец нескольких точек на рынке жаловался, что не может найти грузчика - нужен по утрам/вечерам на пару часов в день, 500 грн в день... Столица )
Ну, это явный бред. Откройте тот же олх, грузчикам платят 50 гривен в час. А если какая-нибудь новая почта, то может и 36.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:51
hxbbgaf написав: Mazay256 написав:
В Киеве есть работа, этого достаточно. Сегодня знакомый владелец нескольких точек на рынке жаловался, что не может найти грузчика - нужен по утрам/вечерам на пару часов в день, 500 грн в день... Столица )
Ну, это явный бред. Откройте тот же олх, грузчикам платят 50 гривен в час. А если какая-нибудь новая почта, то может и 36.
Весной была стандартная оплата в 100грн/час, из которых 30% забирает оператор (прямых обьявлений от грузчиков сами понимаете - мало).
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:21
Труъ-лендлорду работа не нужна. Еще немного полета на ракете и доходы от аренды пары однух в Медовом позволят припеваючи жить в Дубае, Женеве, Монреале - да где угодно![/quote]
там мойка на кухне из позднего совка-ранней незалежности, какой нах монреаль ???[/quote]
мойку купил год назад... за модой на мойки не слежу если честно....
[/quote]
не в моде дело. я под аренду приличнее мойки ставил, а дома Blanco керамогранитная стоит и смеситель такой же. примерно в цену 1м2 в оранже. мож чуть дороже..
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